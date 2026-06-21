No solo Lamine, esta sí es la España de la Eurocopa: el bisturí del partido de la selección

Lamine ayuda a aclarar el panorama, vaya si lo hace. Sobre todo por cómo condiciona a los rivales. Esa amplitud que le da a la derecha obliga a vigilancia extrema de las defensas y es a partir de ahí, de esa situación, donde el enjambre de centrocampistas encuentra su sitio. Lamine fue un soplo de aire fresco pero no fue la única novedad en la España que, ahora sí, demostró porqué es considerada por muchos como candidata a todo.

Dio un paso al frente De la Fuente tras su desafortunada gestión del estreno con la apuesta por un once mucho más disfrutón. Con Rodri como ancla -es indiscutible y se entiende poco que haya quien le cuestione-, el resto de futbolistas de ataque se movieron a su antojo.

Quizás no fue tan llamativo el partido de Baena o de Olmo, pero siempre ofrecieron un refugio al que mandar el balón y, desde ahí, combinar con los compañeros. A diferencia del choque ante Cabo Verde, España sí fue dinámica. Arabia dudó entre replegar y morder y esa indecisión fue aprovechada por la selección para morder antes de la media hora.

Ese es el tramo que muestra el camino a España. Esta sí es la selección que enamoró en la Eurocopa. La de Lamine, pero también la de los atacantes con movilidad. La España que conocíamos de De la Fuente.

Un Guaje de la Real Sociedad

España se impuso en el Mundial de 2010 con una generación irrepetible, con una marca registrada, sometiendo con la posesión… Pero también con un delantero en forma. Nadie describiría aquel triunfo sin reparar en el momento estelar del Guaje Villa. En realidad, la fórmula es más que repetida en los Mundiales. Ronaldo guio a Brasil en Japón y Corea como antes Rossi lo hizo con Italia en el 82. El Matador Kempes, en el 78, es otro gran ejemplo. Ahora, España busca ese elemento que traduzca el dominio abrumador en balones a la red. Oyarzabal, el yerno preferido de De la Fuente, está llamado a ocupar ese rol. Lo demostró ayer.

Objetivos a medio plazo

Ya desde las primeras declaraciones antes de viajar a América parecía De la Fuente diseñar en su cabeza un plan a medio plazo. Con la final como objetivo. Sus primeras decisiones en el Mundial también van en esa dirección. Los cuidados con Lamine y Wiliiams son el mejor ejemplo. Ayer, ya con el choque resuelto, el seleccionador optó por cambios rehabilitadores. Buscar la mejor versión de futbolistas con lesiones rescientes como Merino, Fabián, Nico es una clara inversión al medio plazo.

Unai sigue sin aparecer, buena señal

El estreno ante Cabo Verde fue tan decepcionante que impidió ver alguna consecuencia positiva. Sí hubo una: la labor defensiva. Los africanos replegaron y anularon el juego español pero no lograron inquietar a Unai Simón. Salvo en un cabezazo postrero en un córner, el meta no apareció en pantalla. España no ha cometido errores atrás en estos dos primeros envites -con escasa exigencia, es cierto- y eso es una razón de peso para confiar en un futuro halagüeño. Cerrar con precisión suma tanto como un ataque eléctrico.

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Alejarse de las exageraciones

Lo dijo algún analista antes de jugar ante Arabia: si goleamos, semana de euforia. La España de los extremos futboleros se exhibe cada cuatro años con motivo del Mundial. España patinó ante Cabo Verde y para muchos era su renuncia a ser campeón. La hipérbole constante llevará ahora a considerar a la selección como la mejor del planeta. Quizás sea más sencillo que todo eso. España jugó mal -o muy mal- ante Cabo Verde y sí desató todo su fútbol en la primera media hora ante Arabia. Este es el camino, pero queda mucho por remar.