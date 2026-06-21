Automovilismo
Nacho Tuñón sale reforzado de MotorLand y sigue su escalada hacia la F1
El ovetense, tras un triunfo y dos podios en Aragón, está pendiente de una apelación para acercarse al líder del Campeonato de F4
M. R.
Las tres carreras celebradas el fin de semana en el circuito de MotorLand han reafirmado la trayectoria al alza de Nacho Tuñón, piloto asturiano participante en el Spanish Championship de F4. Además de lograr el primer triunfo de su carrera, el ovetense del Tecnicar by Amtog se subió al podio en otra ocasión y ayer domingo terminó cuarto. "Esto pinta bien, el equipo está trabajando muy bien y estamos evolucionando, con el apoyo de mis patrocinadores, Adarsa,TSEDI, Biospine y Bahiazul Fuerteventura", subraya Tuñón.
El comienzo del campeonato fue difícil, pero el deportista asturiano va a más. En la cita anterior, en Portimão, llegó a cruzar una de las carreras en primer lugar, pero una sanción le relegó. El equipo presentó una apelación que será resuelta en los próximos días. "Fue un fallo del reglamento, en el equipo hay bastante fe en que nos la devuelvan", apunta Nacho Tuñón. Si así fuera, el asturiano, sexto en la actualidad, se auparía hasta el segundo puesto de la clasificación general, a solo 6 puntos del primero, el portugués Noah Monteiro.
En MotorLand, tras un primero y un tercer puestos, el ovetense fue cuarto ayer en la clasificación, a 65 milésimas del primero. Llegó a ir segundo, pero al final acabó en el cuarto puesto. La próxima cita, en agosto en el Jarama.
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