Pablo Serrano cierra la campaña entre los mejores del mundo en parabádminton
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N. L.
Gijón
Pablo Serrano, jugador del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, cerró su participación en el French Para Badminton International alcanzando ls cuartos de final en el dobles masculino SU5 junto a Manuel García. Serrano acaba la campaña tercero en el ranking mundial individual de la categoría.
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