Así fue la Subida a Santo Emiliano

El riosellano Jairo Pesquera, de la escudería Adal Sport, se impuso ayer en la cuadragésima primera edición de la Subida a Santo Emiliano, la emblemática competición de la cuenca del Nalón que organiza la escudería Langreo Motor Club.

Pesquera, con una barquera Nova NP01, venció en la segunda manga oficial tras haberse impuesto el sábado.

El riosellano paró el crono en 4 minutos y 36 segundos, tiempo que es la suma de sus dos mejores ascensiones de las tres oficiales, y dejó la tercera manga oficial para el Silver Car S3 de Adrián Artidiello, que ocupó la segunda plaza de esta subida de montaña que se disputa en la carretera As269 que une la cuenca del Nalón con la cuenca del Caudal por el alto de Santo Emiliano.

La tercera plaza del podio fue para José Albino García Hevia, que pilotaba la barqueta Norma FC 20 y que el sábado había logrado los mejores cronos. Cuarto de la general fue el jovencísimo piloto de Laviana Javier Fernández, que en las dos mangas finales se colocaba tercero con el Dilver Car C3.

En Turismos Categoría 1, Hugo Rodríguez Piñera, al igual que en la jornada del sábado, volvió a imponerse con su Hyundai i30N TCR al coche de rallies Citroën C3 Rally2 que pilota Alberto Ordóñez. Les separaron 4 segundos.

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Finalizaron la mítica competición 79 pilotos de casi el centenar a habían iniciado el sábado.