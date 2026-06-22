El Alimerka Oviedo tira del filial de cara a la nueva temporada

El Alimerka Oviedo Baloncesto está decidido a ir la temporada que viene a 12 fichas del primer equipo y reservar una de ellas para Djigui Diarra, el pívot maliense que lleva dos años compaginando entrenamientos con el equipo de Primera FEB con partidos con el Universidad de Oviedo de Tercera FEB. A punto de cumplir 22 años, Diarra recoge los frutos de su trabajo callado y completará la rotación interior de Javi Rodríguez.

El cuerpo técnico del OCB está expectante por comprobar cuál es el techo de Diarra, un joven maliense que se mudó desde su país a Binéfar (Huesca) con su familia y que se inició en el baloncesto mucho más tarde de lo que suelen hacerlo los chicos de su edad. Trabajador nato y en evolución, el maliense destaca por su agilidad y rapidez pese a su estatura (2,07), algo básico en la forma de jugar del equipo de Javi Rodríguez. Además, tiene capacidad de intimidación y su tiro ha ido ganando enteros. Fichó por el Oviedo procedente del Huesca, con el que llegó a tener minutos en LEB Plata.

En principio, no es probable que tenga un gran peso en el reparto de minutos, pero el club espera que ayude. Diarra se suma a Jorge Arias como jugador procedente del equipo vinculado que alcanza el primer equipo, aunque el ovetense va algún paso por delante: ha firmado un contrato profesional de tres años y ha sido convocado por la selección española sub-20.

Ahora mismo, la rotación interior del Alimerka Oviedo para su nueva temporada en Primera FEB la componen dos cuatros, el ucraniano Daniil Shelist (con contrato en vigor) y el estadounidense con pasaporte nigeriano Francis Nwaokorie (renovado), y dos cincos: Alonso Faure (renovado) y el mencionado Diarra. El club está peinando el mercado con la idea de incorporar una quinta pieza que sea capaz de ocupar cualquiera de esas dos posiciones. Siempre bajo los parámetros del estilo de Javi Rodríguez: jugadores móviles, con capacidad de sacrificio y tiro exterior.

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Por fuera, la plantilla del OCB incluye ahora mismo a PJay Smith, fichaje estadounidense procedente del Manchester de la liga inglesa, Raúl Lobaco (renovado) y Fede Copes y Pablo Longarela, con contrato en vigor. El equipo ha perdido a Dan Duscak, que tras tres temporadas en Asturias se incorpora al Bilbao Basket de ACB, y a Greg Parham, que se suma al proyecto del Granada en Primera FEB.