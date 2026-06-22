El Alimerka Oviedo vuelve a pescar otro "rookie" en la liga universitaria: Brock Wisne, nuevo refuerzo interior

El Alimerka Oviedo vuelve a mirar a la NCAA para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada en Primera FEB. El club azul confirma la llegada de Brock Wisne, un interior estadounidense que procede de la universidad de Northern Colorado y que debutará profesionalmente en el club azul. "Wisne ha sabido combinar su potencia y solvencia en el juego interior con una notable agilidad en transición así como amenaza exterior", apunta el comunicado del OCB, remarcando que las características del nuevo miembro de la plantilla se ajusta bien al estilo de juego de Javi Rodríguez.

Wisne promedió en la última campaña en los Bears de Northern Colorado unas medias de 16,2 puntos y 6,4 rebotes por partido, con unos porcentajes de 56,7% en tiros de dos, 33,8% en lanzamientos de tres puntos y 71% desde el tiro libre. Entre sus mayores hitos de la tempora se encuentra haber metido 29 puntos en un encuentro en la pista de Texas Tech, uno de los mejores equipos universitarios de la campaña. Fue elegido en el segundo mejor quinteto de su conferencia, la Big Sky.