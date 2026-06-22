El ascenso del Rodiles a la élite femenina del fútbol sala: un poco de fiesta y muchos retos

La plantilla de El Gaitero Rodiles tardará en olvidar el fin de semana del 20 y 21 de junio de 2026, que ha incluido un larguísimo viaje de ida y vuelta a Ciudad Real, un intenso partido ante el Almagro en el que confirmaron el primer ascenso del club a Primera División, la máxima categoría femenina del fútbol sala, y una celebración a altas horas después de esperar el alta de Dani Fleitas, hospitalizada tras un balonazo. Por si fuera poco, el trayecto de regreso no terminó en Villaviciosa, sede del equipo. El grueso del club esperaba ayer a las campeonas para cenar en Cangas de Onís, una de las sedes de la Gaitero Cup, su torneo de fútbol base. "Para celebrar siempre hay cuerda", subraya Angela Guimarães, capitana del Rodiles y uno de sus puntales. La semana empieza con más homenajes: el equipo será recibido este mediodía en la sede de su patrocinador, El Gaitero, y una hora más tarde lo será en el Ayuntamiento maliayés.

Algunos de los aficionados maliayeses desplazados a Ciudad Real.

De momento, jugadoras, técnicos y directivos del Rodiles Fútbol Sala quieren saborear el éxito. Será un disfrute escaso, porque el martes empieza la Sella Cup, otro torneo de fútbol que organiza el club, pero en este caso de cinco días de duración y con dos mil jugadores involucrados. Y enseguida habrá que pensar en asentar unos buenos cimientos para construir el proyecto en Primera División. "Estos años pasados estábamos sobre los 125.000 euros de presupuesto, esta temporada hicimos una apuesta fuerte y andaremos por los 145.000. Pero para la próxima campaña necesitamos por lo menos 250.000", apunta Santiago Tuero, alma máter del fútbol sala maliayés. El club necesita engordar las cuatro vías principales de entrada de ingresos: patrocinador principal, instituciones (sobre todo el Ayuntamiento de Villaviciosa, pero también el Principado), Federación Española y los recursos propios a través de eventos.

El frente económico no será el único para la directiva del Rodiles. Para empezar, el club ha de buscar un entrenador para la élite porque el que logró el ascenso, Guillermo Arribas, no va a continuar. "Ya hablé con el club en marzo y hoy (por ayer) se lo comuniqué a las jugadoras. Quien esté tiene que asumir el reto de dedicarle al club lo que la categoría precisa, y sería egoísta por mi parte quedarme para no dar un trabajo de esa calidad", señala el técnico avilesino de 36 años, que ve incompatible su trabajo en una empresa de software con la dirección de un equipo en la élite: "Hay que preparar entrenamientos, vídeos, los viajes… es una categoría muy exigente".

En cualquier caso, Santiago Tuero tiene claro que el único camino es la mayor profesionalización del equipo, y va a ampliar las tareas del preparador físico y de la segunda entrenadora, Jéssica Fernández, una mujer de la casa. Sobre la plantilla, el dirigente apunta que, "si ellas quieren", contará con el noventa por ciento de las jugadoras que consiguieron el ascenso. "Fue un movimiento inteligente por parte del club traer en el mercado de invierno a Gabi y a Deise, jugadoras que valen para Primera. Si se empezase a mover ahora saldría carísimo", comenta Guillermo Arribas.

Dos de las que seguirán son las brasileñas Jane Marques, estrella indiscutible del equipo, y Angela Guimarães. La primera sacó a relucir toda su calidad para construir la jugada del cero a uno en Almagro, un tanto con el que el equipo pudo vivir algo más tranquilo pese a la derrota final por 3-1. El Rodiles venía reforzado por el 4-0 a favor de la ida. "Aún no me creo lo que está pasando, es la recompensa al trabajo que hemos hecho esta temporada hasta el final. Era una cancha muy difícil, con mucho calor y unas jugadoras locales demasiado intensas. Pero supimos sufrir, nos ayudó mucho la gente que fue", señala Jane.

Su compatriota Angela confirma que "fue un partido durísimo, como era de esperar. La clave fue que supimos sufrir, estábamos preparadas mentalmente para lo que nos íbamos a encontrar. Nuestra gente nos ayudó muchísimo.

Ambas saben bien lo que les espera en Primera, ya tienen experiencia en la élite, "la mejor liga del mundo", aseguran, donde "todos los partidos van a ser como este último, intensos". Pero, como remarca Angela, "ya nos ocuparemos de eso, ahora a disfrutar". Un poco de fiesta antes de afrontar muchos retos.