El oro inclusivo, gran hito de Asturias en el Campeonato de España de bádminton

La medalla de oro obtenida por el equipo inclusivo, que logró pleno de victorias, fue el hecho más destacado del equipo asturiano que participó en el Campeonato de España por selecciones autonómicas (CESA). Además, el conjunto cadete finalizó en cuarta posición después de rozar el bronce ante Cataluña, mientras que el infantil terminó quinto tras imponerse a Aragón en una eliminatoria muy ajustada.

El gran resultado de la jornada dominical, la que cerró el CESA, llegó de la mano de Asturias Inclusivo, que venció por 0-3 a Canarias en su último encuentro y se proclamó campeona. El oro ponía el broche a una competición impecable, con tres victorias en tres encuentros y un balance final de 8-1 en partidos, mejorando además el bronce conseguido en la edición anterior.

En cadete, Asturias volvió a competir a un bien nivel y estuvo muy cerca de subir al podio. La selección asturiana cedió por 4-3 ante Cataluña en el encuentro por la medalla de bronce, en una eliminatoria muy igualada que se decidió en el último partido de la serie. También cerró con victoria la selección asturiana infantil, que superó por la mínima a Aragón por 4-3 en el encuentro por el quinto puesto. El equipo volvió a competir hasta el final en una eliminatoria muy ajustada y logró despedirse del campeonato con triunfo.

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Foto de familia de la selección asturiana desplazada al CESA. / Bádminton Asturias

La selección estuvo acompañada durante la competición celebrada en Granollers por el staff técnico formado por Jaime Caso, Mario González, Xurde Álvarez y Laura Fernández.