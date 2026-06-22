El oro inclusivo, gran hito de Asturias en el Campeonato de España de bádminton
El equipo cadete, que rozó el bronce ante Cataluña, y el infantil, que terminó quinto, completan los puestos de honor de la expedición regional a Granollers
N. L.
La medalla de oro obtenida por el equipo inclusivo, que logró pleno de victorias, fue el hecho más destacado del equipo asturiano que participó en el Campeonato de España por selecciones autonómicas (CESA). Además, el conjunto cadete finalizó en cuarta posición después de rozar el bronce ante Cataluña, mientras que el infantil terminó quinto tras imponerse a Aragón en una eliminatoria muy ajustada.
El gran resultado de la jornada dominical, la que cerró el CESA, llegó de la mano de Asturias Inclusivo, que venció por 0-3 a Canarias en su último encuentro y se proclamó campeona. El oro ponía el broche a una competición impecable, con tres victorias en tres encuentros y un balance final de 8-1 en partidos, mejorando además el bronce conseguido en la edición anterior.
En cadete, Asturias volvió a competir a un bien nivel y estuvo muy cerca de subir al podio. La selección asturiana cedió por 4-3 ante Cataluña en el encuentro por la medalla de bronce, en una eliminatoria muy igualada que se decidió en el último partido de la serie. También cerró con victoria la selección asturiana infantil, que superó por la mínima a Aragón por 4-3 en el encuentro por el quinto puesto. El equipo volvió a competir hasta el final en una eliminatoria muy ajustada y logró despedirse del campeonato con triunfo.
La selección estuvo acompañada durante la competición celebrada en Granollers por el staff técnico formado por Jaime Caso, Mario González, Xurde Álvarez y Laura Fernández.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas