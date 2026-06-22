El torneo de tenis Playa de Luanco se prepara para 2027 bajo un nuevo formato: las claves del proyecto entre Gozón y el Club de Tenis de Luanco

El Ayuntamiento de Gozón y el Club de Tenis Luanco trabajan desde el pasado mes de enero en un nuevo proyecto para recuperar el Torneo Tenis Playa de Luanco en el verano de 2027. La intención es que la competición vuelva a disputarse en la playa de La Ribera, aunque con un modelo diferente al de las últimas ediciones: la organización recaería en una empresa especializada en eventos deportivos.

El trabajo conjunto comenzó después de que el torneo quedara cancelado para 2026, una decisión anunciada en diciembre. Desde entonces, tanto el Consistorio como el club han recibido varias propuestas de empresas interesadas en asumir la organización.

La opción más avanzada es la de una empresa internacional, con experiencia en la organización de eventos deportivos y, en particular, de tenis. El contacto llegó a través de una gestión del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y ya se han mantenido dos reuniones para analizar las condiciones del posible acuerdo.

La empresa, según el club, conoce bien el torneo de Luanco, ya que en distintas ediciones colaboró en la gestión de la participación de jugadores. De hecho, en 1998 ya intervino en la contratación de un tenista para la competición, por lo que cuenta con referencias directas sobre las características de una cita considerada única por disputarse sobre la arena de la playa.

Las conversaciones avanzan de forma satisfactoria y las partes esperan poder concretar un acuerdo antes de que finalice el verano. No obstante, el club y el Ayuntamiento no descartan otras alternativas en caso de que la negociación principal no llegue a buen puerto.

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El Club de Tenis Luanco subraya que su objetivo es que el torneo vuelva a celebrarse. Para ello, estaría dispuesto a ceder sus recursos materiales y a colaborar en la organización de la próxima edición, aportando la experiencia acumulada durante 38 ediciones. El Ayuntamiento de Gozón también mantiene su apoyo al regreso de la competición, una postura que, según el club, el alcalde Jorge Suárez ha defendido desde su primer mandato.