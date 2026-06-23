Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región
La delegación asturiana, con 21 parejas participantes, fue la más amplia en la cita nacional de las categorías infantil, alevín y cadete
N. L.
El equipo asturiano de katas de las categorías infantil, alevín y cadete brilló con luz propia en el Campeonato de España de la categoría. La delegación del Principado hizo historia antes de pisar el tatami, siendo la comunidad autónoma con mayor número de participantes de todo el país con 21 parejas. En la categoría infantil, tres parejas se metieron en la gran final, siendo finalmente Raúl Iglesias y Sara Matilla (Hanami) campeones de España. Marina Canteli y Lara Iglesias (Gandoy) se hicieron con la medalla de bronce. En la categoría cadete, Alba González y Vera Martínez (Corujo) se proclamaron campeonas de España, en el katame-no- kata, mientras que Nadaya Escanciano y Jorge Díaz (Gandoy) cuajaron un torneo muy serio para colgarse la plata. El broche de oro definitivo lo pusieron Sirin Bourassi y Malena Fanjul (Hanami) con su oro en el Ju-no-kata.
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