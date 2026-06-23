Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región

La delegación asturiana, con 21 parejas participantes, fue la más amplia en la cita nacional de las categorías infantil, alevín y cadete

La delegación asturiana en el Nacional de kata posa con técnicos y jueces.

La delegación asturiana en el Nacional de kata posa con técnicos y jueces. / FAJYDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Gijón

El equipo asturiano de katas de las categorías infantil, alevín y cadete brilló con luz propia en el Campeonato de España de la categoría. La delegación del Principado hizo historia antes de pisar el tatami, siendo la comunidad autónoma con mayor número de participantes de todo el país con 21 parejas. En la categoría infantil, tres parejas se metieron en la gran final, siendo finalmente Raúl Iglesias y Sara Matilla (Hanami) campeones de España. Marina Canteli y Lara Iglesias (Gandoy) se hicieron con la medalla de bronce. En la categoría cadete, Alba González y Vera Martínez (Corujo) se proclamaron campeonas de España, en el katame-no- kata, mientras que Nadaya Escanciano y Jorge Díaz (Gandoy) cuajaron un torneo muy serio para colgarse la plata. El broche de oro definitivo lo pusieron Sirin Bourassi y Malena Fanjul (Hanami) con su oro en el Ju-no-kata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  4. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  6. Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
  7. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  8. El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres

Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región

Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región

Espectacular evacuación en helicóptero en la N-634 en Nava: un coche se sale de la vía y colisiona contra un árbol

Espectacular evacuación en helicóptero en la N-634 en Nava: un coche se sale de la vía y colisiona contra un árbol

La colaboración vecinal frena una agresión machista en Gijón: sorprenden a un joven de 25 años golpeando a su pareja

La colaboración vecinal frena una agresión machista en Gijón: sorprenden a un joven de 25 años golpeando a su pareja

La biblioteca de La Corredoria estrena hoy su horario de verano

La biblioteca de La Corredoria estrena hoy su horario de verano

El chef del restaurante poleso Abrelatas tiene proyecto inminente: Borja Alcázar estará al frente de la cocina que probarán jinetes de todo el mundo

El chef del restaurante poleso Abrelatas tiene proyecto inminente: Borja Alcázar estará al frente de la cocina que probarán jinetes de todo el mundo

Así fue la evacuación de un herido en helicóptero en la N634 en Nava

El Real Avilés ficha al central del Arenas de Getxo Jon Sillero: "Deseando empezar"

El Real Avilés ficha al central del Arenas de Getxo Jon Sillero: "Deseando empezar"

La situación de Andrés Ferrari, el delantero pretendido por el Sporting de Gijón: ya ha comenzado la pretemporada con el Truidense y está a la espera del criterio del entrenador

La situación de Andrés Ferrari, el delantero pretendido por el Sporting de Gijón: ya ha comenzado la pretemporada con el Truidense y está a la espera del criterio del entrenador
Tracking Pixel Contents