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El Club Arenas recupera el título nacional absoluto femenino de kárate

Integrantes del Club Deportivo Gimnasio Arenas, en Tarragona .

Integrantes del Club Deportivo Gimnasio Arenas, en Tarragona . / C. A.

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N. L.

Oviedo

El equipo femenino del Club Deportivo Gimnasio Arenas se ha proclamado campeón de España de clubes absoluto por segunda vez, recuperando el título nacional tras la plata de la pasada temporada. En el campeonato celebrado en Tarragona del 19 al 21 de junio, llegó a la final ante Kidokan de Castilla-La-Mancha y ganó por 3-1, consolidando su nivel competitivo en España absoluto.

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