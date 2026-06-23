Doble título de Dani Montes y podios para el Oviedo Kayak en el Nacional de aguas bravas de piragüismo

Dani Montes se ha proclamado doble campeón de España junior en el Campeonato de España de Aguas Bravas (Sprint 300 m y Clásica 2,5 km) celebrado en Graus (Huesca). Noa Fernández logró dos bronces en categoría junior. En senior, Laura Blasco y Fernando Fernández fueron subcampeones de España en clásica. Gran actuación del Club Ovierdo Kayak-La Ribera, entre los cinco mejores de España.