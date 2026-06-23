Izan Álvarez, bronce y oro en el Mediterráneo con la selección española de kárate

Izan ha formado parte de la selección española de karate en la expedición a Egipto para los Campeonatos del Mediterráneo en Alejandría, donde logró bronce en kata cadete individual y oro por equipos cadete-júnior. El año pasado obtuvo bronce en Guadalajara. Ahora se concentrará en el CAR de Madrid antes de disputar la Youth League de Croacia a inicios de julio próximo.