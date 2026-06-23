José Manuel Fernández, presidente del Tenis Playa de Luanco: "mi objetivo no es volver a organizar el torneo"

El torneo de tenis playa de Luanco mira de nuevo al futuro, aunque todavía con cautela. Su regreso pasa por encontrar una empresa que asuma la organización con garantías. “Queremos ponerlo en manos de una empresa de eventos”, explica su presidente.

Se está trabajando para que el año que viene vuelva el torneo de tenis playa de Luanco. ¿Cómo está ahora mismo el asunto?

El asunto no está mal, pero tampoco te puedo decir que está bien. Ya en 2013 intentamos recuperarlo poniéndolo en manos de una empresa, lo teníamos hecho y luego se vino abajo. Estas cosas, hasta que no estén firmadas, y más que firmadas, hasta que no ves que se celebran un año, no se puede poner la mano en el fuego. Esto, como sabes, es complejo y tiene muchas dificultades. Incluso a lo mejor lo puedes hacer un año y luego volver atrás después de hacerlo.

Ahora vuelve vinculado al club como presidente. ¿Cómo está siendo esta etapa en un momento en el que el torneo se ha parado y se quiere retomar?

Este club se constituyó a efectos de organizar el torneo, o sea que no tiene ninguna otra actividad. Cuando asumí la presidencia dejé claro que mi objetivo no es volver a organizar el torneo. Yo no lo voy a volver a organizar. Lo dejé en 2013, lo hice en 2022 como homenaje póstumo a Manolo Galé, y luego seguí con él y con José Ferrer tres años, pero yo no voy a volver a organizar el torneo. Lo tengo claro.

Entonces, ¿el objetivo es encontrar a alguien que pueda organizar el torneo?

Sí. Queremos ponerlo en manos de una empresa de eventos. Esto nació con un grupo de amigos organizando el torneo, y así estuvo siempre hasta nuestros días, pero sobre todo en estos últimos años creo que se demostró que esa fórmula ya no funciona. Ya es muy difícil. Nosotros, por parte del club, estamos a disposición. No buscamos nada a cambio. Pondríamos en sus manos todo el material que tenemos y toda la experiencia.

¿Por qué cree que ya no funciona aquella fórmula?

Los tiempos cambiaron. Nosotros teníamos otra pasta y estábamos dispuestos a trabajar ahí, a perder las vacaciones, incluso con un grupo de amigos, en parte porque te ves envuelto en ello sin querer. Llega un momento en que no lo puedes dejar por responsabilidad. Yo todos los días lo quería dejar, pero te metes ahí y no sales. Hasta que un día dices: “De aquí no salgo”. Acabó el torneo en 2013, en la misma pista, cuando me metió el micrófono la TPA, dije públicamente que había sido mi último torneo. Y como suelo cumplir la palabra, pues ahí se acabó.

Ha pasado ya un año desde el último torneo. ¿Qué falló para que este año no haya podido celebrarse?

El anterior presidente lo dejó por motivos personales, según declaró. Una vez que lo dejó, el equipo que tenía se disolvió. Muchos ya eran veteranos, venían de épocas anteriores. Entre ellos, un hijo mío, de 50 años, o sea, ningún crío. Por eso creo que ahora sería difícil mantener esta fórmula por amor al arte. No hubo continuidad. No hay nadie que lo coja. Si alguien levanta la mano y dice “lo hago yo”, pues habrá que estudiarlo, aunque el objetivo es ponerlo en manos de una empresa de eventos que nos ofrezca garantías.

¿Qué giro tendría que dar el torneo si lo organiza una empresa profesional?

Esto era amateur y algunos precios también lo eran. Hay que tener en cuenta que en Roland Garros te cuesta una entrada diaria tanto como aquí costaba un abono para todo el torneo. En ese sentido, el torneo sufriría. No sé cómo respondería el público. Pero al final la empresa tiene que tener unas ganancias. De algún tipo tiene que encontrar un beneficio, ya sea económico o de repercusión.

¿El torneo sigue teniendo suficiente repercusión como para resultar atractivo?

El torneo tiene mucha repercusión, incluso a nivel mundial. Hace unas semanas recibimos un email de un periodista estadounidense que trabaja en una revista que se llama Racine. Nos pidió información porque quería hacer un artículo. Cuando lo tenga o lo publique, ya lo divulgaremos. Pero la repercusión está ahí. La prueba fue en 2022: después de estar parado desde 2013, volvimos, respondió el sector público, respondió el sector privado de maravilla y el público llenó todos los días.

¿La empresa con la que están hablando conoce esa repercusión?

Sí, la empresa con la que estamos trabajando lo sabe y lo conoce. Pero es una empresa profesional. Tiene que mirar lo que le supone, el esfuerzo que le supone y la fecha en la que hay que hacerlo sí o sí. Otras cosas a lo mejor las puedes mover de mes, pero esto es lo que es. Hay que hacerlo a finales de julio o primeros de agosto. Y aquí.

¿El Ayuntamiento está participando en esas gestiones?

Sí, lo estamos trabajando conjuntamente. Lo hablé con Jorge Suárez, el alcalde, le puse este plan, y este contacto con el que estamos ahora, a pesar de que nosotros ya habíamos trabajado con él desde el año 98 para contratar a algún jugador, vino ahora a través de Jorge.

¿Se puede decir ya el nombre de la empresa?

No, porque nos pidieron discreción. Y eso yo lo valoro positivo. Esto hasta el último día no se va a saber si puede ser o no. Sí te puedo garantizar que están interesados, porque si no ya hubieran dicho que no.

¿Cuál es ahora mismo la relación con Costas?

La relación con Costas… Yo, el último torneo que organicé fue en 2022. Dirigí cinco torneos y nunca tuve problema con Costas. Es lo que puedo decir. A mí Costas siempre me trató bien. Además, ahora la gestión sería responsabilidad del Ayuntamiento.

Si finalmente entra una empresa, ¿el club podría proponer jugadores o participar en esa parte?

Estos son profesionales del mundo del tenis. Nosotros ya hemos contratado jugadores a través de esta empresa, sobre todo jugadores extranjeros.

¿Una de las condiciones es que se mantenga el nivel deportivo del torneo?

Esa es una de las condiciones que ponemos. Ya te digo que no pedimos nada a cambio, pero ponemos alguna condición. Una de ellas es que se mantenga el nivel medio que mantenía el torneo.

¿Cuál era la filosofía a la hora de configurar el cartel de jugadores?

Era traer siempre un par de cabezas de serie, combinados con juniors que tuvieran futuro. Eso nos dio mucho juego. Por aquí pasaron siendo juniors gente como Moyá, Feliciano López o Tommy Robredo.

¿Se puede saber de antemano cómo va a responder un jugador en un torneo así?

Que se lo tomen más o menos en serio nunca lo puedes garantizar. Depende de la personalidad del jugador. Aquí tuvimos grandísimos jugadores que vinieron y se dejaron la piel, y sin embargo otros, tan grandísimos como esos, fueron un fiasco. Aunque conozcas más o menos el perfil del jugador, hasta que no lo pones aquí no sabes cómo va a responder. Hubo de todo.

¿Qué hace especial para los jugadores venir a Luanco?

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