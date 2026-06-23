Manolo Díaz guiará de nuevo a las Lobas en la élite femenina del balonmano: cumplirá diez años en el banquillo azul
"Hay que preparar bien la temporada porque va a ser muy exigente", señala el técnico de Cangas del Narcea, que confiará en el bloque del ascenso
El Lobas Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Manolo Díaz como entrenador del primer equipo. El técnico de Cangas del Narcea cumplirá así diez campañas en el banquillo azul, siendo el más longevo de todos los que lo han ocupado. Tras conseguir in extremis la confirmación del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, obteniendo recursos económicos a última hora, se abre una temporada ilusionante pero muy difícil en la que las Lobas parten con el único objetivo de amarrar la permanencia. "Nunca es complicado renovar aquí", subraya Díaz, plenamente identificado con el club y con su filosofía de promoción de la cantera. El próximo objetivo de la entidad es conseguir algunos refuerzos de jugadoras con experiencia que complementen al bloque, mayoritariamente formado por gente de la casa.
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