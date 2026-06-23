Marta Piquero, Ana Cantarina y Laia Juan continuarán un año más en el Telecable Hockey

Tras la confirmación de la continidad de Natasha Lee en el banquillo, el Telecable Hockey trabaja para conformar una plantilla de garantías con la que pelear de nuevo por todos los títulos en juego. Los primeros nombres confirmados en el equipo fabril son los de Marta Piquero, Ana Catarina y Laia Juan, que seguirán de rojo y negro.

La renovación de Marta Piquero es una buena noticia para los seguidores del equipo gijonés. La jugadora de Pola de Lena, asentada entre las mejores del mundo, es una pieza básica en el Telecable no solo por sus condiciones deportivas, sino por su versatilidad y su capacidad de liderazgo. La lesión en la rodilla que sufrió durante la temporada pasada afectó mucho al equipo, que volvió a resentirse cuando Marta abandonó, de nuevo por problemas en la misma zona, el tercer partido del play-off semifinal contra el Fraga.

También es un peso pesado en el vestuario Ana Catarina Ferreira, natural de la localidad portuguesa de Arazede. La fortaleza y la capacidad goleadora destacan en Ana Catarina, que lleva en el Telecable desde la temporada 22-23 y que también se ha convertido en un rostro familiar para los aficionados de Mata Jove.

Por último, el club confía de nuevo en la progresión de la catalana Laia Juan, que llegó a Asturias la pasada campaña. Juan, de 21 años, tiene como principal cualidad su técnica individual y su capacidad goleadora, y muestra ambición por evolucionar.