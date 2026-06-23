Tomás Rodríguez hace historia: primera medalla para Asturias en un Campeonato de España de ciclismo escolar paralímpico
El naveto fue segundo en el Nacional, celebrado en Torrejón de Ardoz (Madrid)
El equipo autonómico del Principado de Asturias estrenó su medallero en el Campeonato de España de Ciclismo Escolar gracias a la brillante actuación del naveto Tomás Rodríguez Cifuentes, flamante subcampeón de España cadete de ciclismo paralímpico escolar MC3, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
El corredor asturiano firmó una gran competición para hacerse con la medalla de plata, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada y llevando el nombre de Asturias al podio nacional. Tan solo fue superado por Eneko Arrieta; en tanto, Fernando Donaire, se hizo con la presea de bronce.
Significado especial
Este resultado tiene además un significado muy especial para el ciclismo asturiano, ya que supone la primera medalla conseguida por deportistas del Principado de Asturias en unos Campeonatos de España de Ciclismo Escolar dentro de las categorías de ciclismo paralímpico, un hito histórico que refleja el crecimiento y el excelente trabajo que se está desarrollando en esta disciplina.
La Federación de Ciclismo del Principado de Asturias ha felicitado a Tomás Rodríguez "por este extraordinario logro, así como a todas las personas que forman parte de su entorno deportivo y personal, cuyo esfuerzo y dedicación han contribuido a alcanzar este importante éxito. ¡Enhorabuena, Tomás, por escribir una nueva página en la historia del ciclismo asturiano!", señalaron desde la Federación.
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