Alejandro y Matilde Fernández, campeones de Asturias de RS Feva en el Trofeo San Pedro de vela
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
N. L.
Gijón
Las condiciones meteorológicas, con mayor dureza el domingo que el sábado, permitieron la celebración de las cuatro mangas programadas en el XIII Trofeo San Pedro de vela ligera, una competición organizada por el Real Club Astur de Regatas incluida en el Campeonato de Asturias de la clase RS Feva. En dicha categoría resultaron ganadores Alejandro Fernández y Matilde Fernández, que también conquistaron el título regional. En Snipe vencieron Francisco Silvela y Rubén Calvo; en Optimist, Pablo Sala; en ILCA 6, Julio Riba, y en ILCA 4.7, Héctor García.
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas