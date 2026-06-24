Alejandro y Matilde Fernández, campeones de Asturias de RS Feva en el Trofeo San Pedro de vela

Las condiciones meteorológicas, con mayor dureza el domingo que el sábado, permitieron la celebración de las cuatro mangas programadas en el XIII Trofeo San Pedro de vela ligera, una competición organizada por el Real Club Astur de Regatas incluida en el Campeonato de Asturias de la clase RS Feva. En dicha categoría resultaron ganadores Alejandro Fernández y Matilde Fernández, que también conquistaron el título regional. En Snipe vencieron Francisco Silvela y Rubén Calvo; en Optimist, Pablo Sala; en ILCA 6, Julio Riba, y en ILCA 4.7, Héctor García.