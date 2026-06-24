El Apple Bowl reunirá en el Club de Tenis de Avilés a los mejores jugadores juveniles
El torneo, un referente internacional, prevé la participación de más de 70 tenistas procedentes de 18 países de Europa, América y Asia
N. L.
El Real Club de Tenis de Avilés acogió ayer la presentación de la 47ª edición del torneo internacional de tenis Apple Bowl, un referente dentro del calendario juvenil del tenis mundial. Contará con la participación de más de 72 tenistas procedentes de 18 países de Europa, América y Asia, lo que reafirma el carácter internacional del evento y su creciente reconocimiento en estas categorías. Entre las delegaciones más numerosas destaca España (30), Portugal (17), México (4), USA (3), Suiza (2), seguidas de las delegaciones de Francia, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Canadá, Chile y Kazajistán, todas ellas con un representante, configurando así, un mosaico multicultural que enriquece la experiencia, tanto cultural como humana, del torneo. En el acto de presentación estuvieron presentes Manuela Ena, directora general de Actividad Física y Deporte; Juan Carlos Guerrero, delegado de Educación, Deporte, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés; Fernando Castaño, presidente de la Federación Deportiva de Tenis del Principado de Asturias, entre otras personalidades. El torneo se desarrollará en las instalaciones del RCTAvilés. La fase previa será el 27 y 28 de junio y la fase final, del 29 de junio al 4 de julio. Durante dicho periodo el RCT de Avilés abre sus puertas, de manera gratuita, a todas las personas que deseen disfrutar del torneo.
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