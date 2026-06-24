Manolo Díaz, tras confirmar su continuidad al frente de las Lobas en la élite: "Tengo una unión especial con el club, un vínculo con este grupo de chicas"

Repuesto de la angustia de no saber hasta el último momento si su equipo iba a competir en la máxima categoría tras habérselo ganado en la pista, Manolo Díaz (Cangas del Narcea, 1963), renovado, afronta su décima campaña al frente del Lobas Global Atac Oviedo con la tranquilidad de comulgar con la filosofía del club y consciente de que la entidad ovetense llegará hasta donde pueda en la Liga Guerreras. De momento, confirmada la continuidad del bloque, rebusca en el mercado para encontrar un par de refuerzos de garantías. "Vamos muy, muy tarde; es muy difícil", avisa el técnico, que solamente tiene palabras de elogio para unas jugadoras que esperaron por el Lobas Oviedo hasta el último momento, apostando de nuevo por el club azul. El mismo bloque que tiró del carro cuando la pasada temporada Manolo Díaz se vio obligado a apartarte un tiempo por un infarto.

Costó mucho trabajo lograr los recursos para competir en la élite. ¿Pensó que iba a ser tan difícil?

Costó sangre, sudor y lagrimas, sí, casi hasta el ultimo segundo. Pensaba que iba a ser difícil pero que, con trabajo, se conseguiría. Sin embargo, iba pasando el tiempo y la situación no cedía. La última mañana fue terrible, me llamaban las jugadoras, alguna llorando... al final Alimerka fue la que abrió la espita y se sumaron otras empresas.

¿Y qué les dijo a las jugadoras en esos momentos?

¿Qué voy a hacer? Pues lloramos juntos. Sabíamos lo que nos iba a pasar si no lo conseguíamos, era un tema muy delicado. Ellas habían hecho una apuesta muy grande para quedarse aquí, muchas podían haberse ido sin problema ninguno, tenían muchísimas ofertas. Apostaron por el club, se la jugaron de verdad y tienen un mérito increíble.

Una vez confirmada la participación en la Liga Guerreras, el siguiente paso natural era amarrar un entrenador. Su renovación nunca parece un problema.

Esto es lo mas fácil de resolver todos los años, si fuera todo como lo mío... Voy a cumplir diez temporadas y tenemos una unión especial. Primero era, por supuesto, con Javier Elósegui (fundador y presidente del club, fallecido hace justo un año), con quien había una relación personal especial. Luego, la forma que tenemos de trabajar en el club, para lo bueno y para lo malo, es familiar a muerte y el vínculo con este grupo de chicas es muy especial.

Un grupo que se mantendrá en la máxima categoría, se supone.

Es nuestra idea habitual, nuestra filosofía, lo que nos trajo aquí, así que eso es seguro. A ver hasta dónde podemos mejorar ese grupo, porque vamos a salir con las condiciones mínimas imprescindibles y eso te limita por dos cuestiones. La primera, porque traer una jugadora cuando otros equipos están ofreciendo otras condiciones es difícil, pero luego la condición mas dura es que vamos muy, muy tarde. Lógicamente, la gente ya se movió. No encuentras jugadoras. No soy nadie, pero ya lo dije alguna vez: con este número de fichas es muy difícil mantener este formato de competiciones. Tener Liga Guerreras, Oro, cuatro grupos de Plata... son muchos equipos. En chicos hay muchas más fichas, pero aquí es difícil.

No habrá ninguna garantía deportiva para las Lobas, supongo, pero ¿en cuántos refuerzos está pensando para apuntar la plantilla en la máxima categoría?

Lo lógico sería poder traer dos o tres jugadoras con experiencia suficiente en la división como para afrontar el año, es casi una quimera. Lo que tengo clarísimo es que si traigo a alguien es que pienso que va a mejorar lo que tengo. Si no, tiraré de una de las jóvenes. Eso lo tengo muy, muy claro.

Mañana jueves se sortea el calendario. ¿Alguna preferencia?

La verdad es que nunca me preocupa. Hay mil maneras de verlo todo, así que lo que venga, vendrá. Ya hemos tenido de todo, arranques durísimos que nos fueron muy bien, inicios livianos que te meten mucha presión… Insisto, ese es un tema que no me preocupa nada.

La última asamblea de la Española aprobó el cambio de formato de la competición en la Liga Guerreras, se suprime el "play-down" y bajarán a Oro los dos últimos clasificados al término de la fase regular. ¿Eso juega a favor o en contra de las Lobas?

Es diferente, hay que adaptarse a competir de esa forma. Pienso que puede hasta ser mejor. Antes ganar al Bera Bera era un hito histórico pero no te servía para nada, porque ellas no iban a estar en el "play-down" y tú sí. Ahora, al que le rasques un punto… eso que te llevas. Antes, si acababas de subir apuntabas, lógicamente, a los que subían contigo y a los cuatro últimos del año anterior, y preparabas tu momento cúspide para jugar contra esos equipos en la primera vuelta. Ahora tienes que "ir a full" desde el principio. En el aspecto económico, a nivel de club yo creo que quitar el "play-down" también es positivo. Eran más viajes... imagínate que te toca ir otra vez a Canarias. Es un recado guapo.

La Liga Guerreras ha fijado el inicio de la competición el 9 de septiembre. ¿Cuándo iniciarán los entrenamientos?

La vuelta está programada para el 3 de agosto. Hay mucha actividad en el club y en su entorno. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Aida Fernández en el Mundial universitario, que lo están haciendo muy bien.

Con independencia de que el primer equipo esté en la máxima categoría, ¿qué momento deportivo vive el club? Especialmente en el trabajo de cantera, que es su filosofía.

Creo que el club se encuentra en muy buen momento, sí. Vienen algunas chicas muy interesantes por abajo en todas las categorías, hay una o dos muy, muy interesantes por categoría, pero esto pasa por trabajar. El diamante, como no lo pulas, no lo quiere nadie. Todo pasa por mucho trabajo, pero veo cierto futuro ahí.