Marcelino Elena, exjugador del Sporting e internacional: "España es de las pocas que cambian a seis y mantienen el potencial"

Vivió con España su mejor momento profesional, el mismo en el que su caché se multiplicó en Europa, convirtiéndole en uno de los primeros españoles en dar el salto a la Premier League (máxima categoría del fútbol ingles). Marcelino Elena Sierra (Gijón, 1971) conserva muy vivo el recuerdo de su paso por el combinado nacional. Fueron cinco partidos en los que solo una inoportuna lesión y aquel salto a Newcastle en el que no acabó de encontrar los minutos esperados le dejaron fuera de ser el central titular de la Eurocopa de 2000.

El ahora agente de futbolistas sigue con interés la evolución de España en el Mundial y destacada una de las grandes virtudes del equipo de De la Fuente: "España es de las pocas en poder cambiar seis jugadores y mantener el potencial".

¿Cómo conoció la primera llamada de la selección, en 1998?

Me lo dice Mateu Alemany, actualmente director de fútbol del Atlético de Madrid. En ese momento, él era el director general del Mallorca y me llamó para comunicármelo. El club había recibido la convocatoria poco antes de que se hiciera pública. Había rumores en los días previos en que se podía producir. Así fue. Ya se puede imaginar, estaba muy contento de que aquella llamada tuviera lugar.

¿Tuvo tiempo a festejarlo?

Me acuerdo que estaba regresando de un entrenamiento, de camino a mi casa. Se lo dije a mi mujer y poco más. Llamé a la familia. Esas cosas... La noticia se hizo pública poco después y había mucha gente de mi círculo cercano que se había enterado antes por los medios de comunicación que por mí.

¿Qué recuerdo tiene del primer partido con España?

Fue para un amistoso contra Italia. Allí. Un test duro. Mirabas alrededor y resoplabas. Recuerdo que había varios jugadores nuevos en la convocatoria. Varios debutamos. Creo recordar que también jugaron su primer partido con la selección Juan Sánchez, Iván Helguera, Toni, Dani García y Juan Carlos Valerón. Las cinco veces que me llamaron de la selección fui titular y jugué los noventa minutos. Es algo que valoro especialmente.

Aquel partido empataron (2-2) y puede presumir de haber permanecido invicto. Lo demás fueron victorias.

Después llegaron partidos ante San Marino, Austria que ganamos 9-0, Croacia… Los ganamos todos. Fueron partidos de mucho disfrute profesional porque el balance fue muy positivo. Camacho era el seleccionador.

¿Cuál es su mejor recuerdo?

El debut es uno de mis mejores recuerdos, pero la goleada a Austria... Este último fue la cúspide de la confirmación de mi momento como futbolista. Todavía no hace mucho me reencontré con futbolistas de Austria que estuvieron en aquel partido y aquello les marcó para siempre.

¿Por qué no encontró continuidad en la selección después?

Desgraciadamente después de esos cinco partidos me fui al Newcastle. Las cosas allí no fueron como estaban planeadas. En la primera convocatoria no pude ir porque estaba lesionado y a partir de ahí, en convocatorias sucesivas, por razones similares o bien porque no tuve allí continuidad, dejaron de llamarme. Ahí se truncó mi trayectoria con la selección. Ese cambio, el del Newcastle, eliminó la posibilidad de continuar.

España ha pasado de un decepcionante empate a volver a ganar.

No tuvieron su mejor día ante Cabo Verde. Se juntaron las circunstancias. No hubo acierto, ni claridad… Hubo ganas, pero no se encontró el camino. Es un resultado que los jugadores no se planteaban, pero que se puede dar en un Mundial. Lo vemos en cada edición. España no supo encontrar el camino. Fue una pequeña decepción, pero no es limitante ni es un problema serio. Hay más partidos para encauzar esto. Y ya se ha visto.

¿La ve favorita?

España tiene que jugar siempre como favorita porque es la campeona de Europa y la calidad de sus futbolistas da para optar a todo. También le digo que si nos ponemos a analizar candidatos al título, hay seis u ocho selecciones favoritas. No nos extrañaría a ninguno que la ganara cualquiera de esos favoritos. Los nombres salen solos. Hay que situarse entre esos ocho equipos y tratar de demostrar que España es la mejor como lo hizo en otras ocasiones.

¿Cuál es la mayor fortaleza de España?

Me gusta que es un equipo muy coral. Por más que siempre hay dos o tres jugadores más decisivos. Es un equipo que si cambia seis jugadores mantiene el potencial. Eso es importante para torneos medios o largos. Y eso lo tienen pocos. España tiene un nivel medio de calidad muy alto. Para ganar un torneo necesitas una fórmula como la de España.

¿Qué me dice del Sporting?

La temporada se cerró de una manera que nos hubiese sido otra, tanto por la clasificación, como por esos últimos partidos sin mucho significado. Hay una serie de jugadores sobre los que se puede construir un buen equipo. Ajustando un par de teclas el equipo puede pasar de la zona media, a aspirar a estar más arriba. El play-off, siendo realistas, es el nivel que todos los aficionados del Sporting esperan, como mínimo, del equipo.

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