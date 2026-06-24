La peña El Piles de Gijón recupera el reinado de la cuatreada regional nueve años después

El trono de los bolos vuelve a estar en Gijón nueve años después. La histórica peña El Piles, que juega sus partidas como local en la bolera del Pueblo de Asturias, se proclamó campeona de Asturias absoluta por equipos por segunda vez en sus 48 años de historia tras derrotar en Sotrondio a otra de las peñas más antiguas y laureadas de la región, El Arenal (Pumarabule). El equipo campeón integrado por Alejandro Nuño, Fernando Villazón y los veteranos Josín Suárez y Mundo Miguel se impuso por 14 a 11 al conjunto sierense que buscaba su tercer título en cuatro años (El Arenal ganó el título de campeón en 2023 y 2024).

Los campeones estuvieron liderados por un Alejandro Nuño que venía en estado de gracia tras imponerse en el torneo de bolos en la calle de Nava frente a David Fernández, jugador de El Arenal que no pudo tomarse la revancha en la partida celebrada el pasado domingo formando en esta ocasión junto a sus compañeros Abelardo López, Enrique González y Víctor “Quirós”.

Foto de familia de los premiados tras las finales de Segunda y Tercera en la bolera de La Venta los Probes. / L. B.

En la primera parte parecía que los de El Arenal llegaban con más fuerza, pues llegaron a colocarse 3 a 6 a su favor. Sin embargo, fue en ese momento cuando El Piles tomó el mando en el marcador y ya no lo soltaría. Tras mandar a ganar dos enormes juegos de 76 y 72 bolos para la mano lograron remontar y llegar al cambio de tirada por delante (7 a 6).

Luego abrieron una pequeña brecha en el marcador, que volvió a igualarse cuando El Arenal recortó la ventaja a un 12 a 11 para El Piles. Fue entonces cuando los de Gijón dieron el golpe de gracia. Borraron para la mano un gran juego de 57 tantos para situarse a uno de la victoria, que cerraron mandando a ganar 59 tantos imposibles para El Arenal. Al final un 14 a 11 que corona a la única peña de cuatreada presidida por una mujer, Diamantina Vallina, la cual se mostró exultante con el triunfo.

Un día antes, la bolera de La Venta de Los Probes, en Llanes, presentó una gran entrada y un gran ambiente con motivo de las finales de las otras dos categorías de la modalidad. La peña bolística Sotrondio cumplió con los pronósticos y se alzó con título de Segunda Categoría. La alineación de lujo compuesta por Sergio Hevia, Berto Faya, Óscar Magdalena y Pichi Palacio tuvo que cuajar una buena actuación para despegar en el marcador a la que posiblemente ha sido la revelación del torneo, la peña San Martín de Collera. Los riosellanos, capitaneados por el experimentado Diego Corujo, demostró un gran empuje juvenil con su trío de jugadores veinteañeros compuesto por Ricardo Gonzalo, Hugo Mier e Iyán Varas. Mantuvieron el tipo hasta el 10 a 8 abajo, pero a partir de ahí los de San Martín del Rey Aurelio no dieron más opción borrando 38 y 37 para el pulgar y mandando a ganar 69 y 53 bolos para el pulgar. En definitiva, 14 a 8 para los campeones.

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Previamente, la peña El Berrón, de Siero, consiguió llevarse el título de Tercera, la categoría más modesta. El equipo dirigido por Chus Rodríguez también ganó por 14 a 8 su final, en este caso frente a la peña Contrueces, del barrio gijonés de Montevil. A diferencia de las otras finales, el Berrón mandó en el marcador con holgura en el primer tiempo (7 a 2). Luego las cosas se igualaron hasta acercarse Contrueces a un 11 a 8 abajo, pero un último sprint, completado con un juego de 69 a ganar para la mano, coronó en la categoría de bronce al cuarteto en el que además de Chus jugaron Sara Rodríguez, Isidro Valverde y Omar Rodríguez. Los subcampeones, por su parte, alinearon a Berto Fernández, Eloy Ibáñez, Juan José Dosal y Santos Riestra.