Sorpresa en Primera FEB: Íñigo de la Villa deja el Alimerka Oviedo Baloncesto para incorporarse al Estudiantes

La onda expansiva de la explosión producida en el Estudiantes ha alcanzado al Alimerka Oviedo Baloncesto. La nueva propiedad del club madrileño, encabezada por el empresario inversor Diego Megía, quiere en su proyecto de reconstrucción del club madrileño al director deportivo del OCB, Íñigo de la Villa. De la Villa (Madrid, 1989) finaliza ahora su segunda temporada en la entidad asturiana con unos resultados que sobrepasan con creces las previsiones más optimistas. Su conocimiento y estudio del mercado y su conexión con el entrenador, Javi Rodríguez, han sido claves en la última gran campaña del Alimerka, que le ha llevado a la primera final a cuatro por el ascenso a la Liga ACB.

La noticia es un contratiempo serio para el Oviedo, no tanto por el hecho en sí como por el momento en el que se produce. El club azul está acostumbrado a que las buenas prestaciones de sus activos capten la atención de rivales más poderosos, pero estamos ante unos días claves para la planificación de la próxima temporada. Una planificación que en el caso del OCB no es nada sencilla, puesto que tiene que buscar recambios para algunas de sus mejores piezas mientras pelea por retener a otras que se han revalorizado enormemente en el mercado. En cualquier caso, la confección de la próxima plantilla azul está bastante avanzada.

Desde la perspectiva de De la Villa, la situación parece fácil de entender. Va a trabajar en casa, Madrid, y en su club de siempre, el Estudiantes. Además, en teoría, va a un proyecto que suena a ACB. Tras la compra de las acciones a Ignacio Triana, el anterior propietario del histórico club madrileño, Diego Megía, fundador de la gestora de fondos Taula Capital, esbozó las línea maestra de su futura política estudiantil: liquidación de la deuda que aún mantiene la entidad y, con ello, un esfuerzo inversor para devolver al primer equipo masculino a la Liga ACB y para dar un paso adelante con el femenino, ya en la máxima categoría. En las últimas horas se ha sabido que otro grupo que pretendía comprar el Estudiantes, al que pone cara Jaime Siles, ha denunciado la operación por irregularidades. El Consejo Superior de Deportes tiene la última palabra sobre la limpieza del traspaso de poderes. El Estudiantes, uno de los clubes enseña del baloncesto español, atraviesa una larguísima crisis que le llevó al descenso a la segunda categoría, en la que cumplirá su sexta temporada tras jugar sin éxito cinco fases finales para subir.

Oferta a Marques Townes

La pieza cuya renovación conlleva más desvelos para los dirigentes ocebistas es la de Marques Townes, líder en pista del equipo azul y uno de los grandes nombres de la campaña en Primera FEB. El Alimerka le ha hecho una oferta de renovación que implica un gran esfuerzo económico de la entidad, consciente de su importancia en los planes de Javi Rodríguez. Sin embargo, el escolta estadounidense, con pasaporte dominicano (por lo tanto, cotonú, con lo que no ocupa plaza de extracomunitario) tiene importantes propuestas encima de la mesa.

Hasta el momento, el Oviedo ha confirmado el adiós de Dan Duscak, al Bilbao Basket; de Greg Parham, al Granada, de Calvin Hermanson y de Robert Cosialls. A cambio, ha fichado al exterior PJay Smith, procedente del Manchester, y al interior Brock Wisne, que hará su debut profesional tras abandonar la universidad de Northern Colorado. Se unen en la plantilla azul a Jorge Arias, Daniil Shelist, Fede Copes y Pablo Longarela, con contrato en vigor, a los renovados Raúl Lobaco, Alonso Faure y Franciso Nwaokorie y a Djigui Diarra, que sube desde el vinculado Universidad.