Alberto Entrerríos da lustre a la gala anual de la Asturiana de balonmano

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge hoy desde las 19.30 horas la gala anual del balonmano asturiano. Alberto Entrerríos, uno de los jugadores asturianos más laureados y actual entrenador del Limoges, será la principal atracción de una fiesta en la que serán reconocidos jugadores, entrenadores, árbitros y directivos.