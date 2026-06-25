El Alimerka Oviedo Baloncesto sigue avanzando en la construcción de su plantilla con un exterior procedente de la NCAA

El verano está siendo muy intenso para el Alimerka Oviedo Baloncesto y la Final a 4 de hace apenas tres semanas queda ya en un bonito recuerdo para la afición azul. Los movimientos se han ido sucediendo y el club asturiano acaba de recibir la sacudida de la salida de su director deportivo, Íñigo de la Villa, que se va a incorporar al Movistar Estudiantes, uno de los rivales del OCB en Primera FEB.

Miki López

Zaire Williams, refuerzo exterior para el OCB

El madrileño dejó, en cualquier caso, buena parte del trabajo hecho y una de las operaciones que había cerrado es la del exterior Zaire Williams (1,93 metros, Brooklyn, EE. UU., 2004), procedente de la liga universitaria de Estados Unidos y que disputará en Oviedo su primera temporada como profesional. Se trata de un jugador que suele ocupar las posiciones de base y escolta, con un físico muy potente que debe ayudar a elevar el nivel defensivo del equipo entrenado por Javi Rodríguez.

Williams, como indica el OCB en su nota de prensa, inició su carrera en la NCAA en el Wagner College, donde compitió durante cuatro temporadas en la Northeast Conference (NEC). En su año de debut (2021-22) fue incluido en el quinteto de novatos de la conferencia tras liderar a su equipo en triples anotados. En la temporada 2024-25 finalizó su etapa en los Wagner Seahawks registrando un promedio de 12,1 puntos por partido y 1,8 robos por encuentro.

Un rendimiento que le sirvió para dar un salto de nivel y sumarse a la Mercer University, de la Southern Conference (SoCon), como estudiante de posgrado, donde fue titular en los 32 partidos disputados. Con los Bears, Williams promedió 13,1 puntos y 3,3 rebotes por partido, con un 44,4% en tiros de campo, un 36% en triples, un 83,6% en tiros libres y 1,44 robos por encuentro.

La plantilla ovetense toma forma

La de Williams es la tercera incorporación al equipo ovetense de cara a la próxima campaña tras las de Brock Wisne y Pjay Smith, el primero también procedente del baloncesto universitario estadounidense y el segundo del Manchester de la liga inglesa. También se han cerrado las renovaciones de Raúl Lobaco, Alonso Faure, Francis Nwaokorie y del canterano Jorge Arias. El club trabaja en la continuidad de Marques Townes, aunque se trata de una operación muy complicada por el alto nivel del base estadounidense con pasaporte dominicano.

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