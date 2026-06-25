Álvaro Fidalgo hace historia en México entre goles y lágrimas: "Es un momento especial, va por mi abuelo materno, al que perdí hace dos meses"

Minuto 94 del República Checa-México. La Tri ya ganaba 0-2, tenía en sus manos hacer pleno de victorias (nueve puntos de nueve) y pasar a la ronda de eliminatorias con la portería a cero. Pase atrás de Roberto Alvarado y disparo de Álvaro Fidalgo. El mediocentro asturiano se estrenaba como goleador en un Mundial, el primero que disputa tras nacionalizarse mexicano. En ese momento, ante un Estadio Azteca a reventar, con 80.000 almas entregadas a los de Javier Aguirre, el Vasco, Fidalgo se rompe y comienza a llorar.

En su cabeza se mezclaba un cóctel de emociones que él mismo explicó al término del encuentro. "Es un momento especial, va para mi abuelo, al que perdí hace dos meses, y para mi abuela, mi madre. La familia estaba pasando un momento que nunca es fácil", explicaba Fidalgo, sierense de Hevia, estrella en la liga mexicana, donde jugó en el América antes de fichar por el Betis este mercado de invierno.

"Todo el que me conoce sabe que uno de los motivos principales por los que decidí volver a España era precisamente ese, poder pasar más tiempo con mi familia. Obviamente estaba muy feliz en el América, pero llevaba cinco años viendo a la familia solo una vez cada siete meses y estar lejos de mis abuelos era una de las cosas que más me costaban. Al poco de llegar al Betis lo perdí (a mi abuelo), así que las lágrimas son por eso. El gol es para mi abuela y para mi madre. Muy feliz... y a seguir", explicaba, para reconocer que "una alegría así es increíble".

"Gracias a todos, ya se lo dije a Javier (Aguirre) y a todo el mundo que confía en mí", prosiguió Fidalgo, que no se quiso olvidar de lo principal: el equipo y su trayectoria, que aleja las dudas que había antes del Mundial sobre la capacidad del combinado mexicano. "Lo importante es que hemos sumado nueve puntos, seguimos creciendo como grupo, que es lo más importante, y ya estamos en dieciseisavos", sentenció Fidalgo.

Por su parte, Javier Aguirre reconoció que "Álvaro (Fidalgo) pasó un semestre complicado, tuvo que superar problemas familiares", al tiempo que el seleccionador de la Tri se mostraba encantado con el rendimiento del sierense, que hizo historia con México por su gol y por sus lágrimas.

Orgullo de abuelo paterno

A Rafael Fidalgo, abuelo paterno de Álvaro Fidalgo, le está tocando trasnochar durante este Mundial, pero poco le importa, porque para él es "un orgullo" ver a su nieto triunfar en la Copa del Mundo con su selección de adopción. "Ha sido uno de los goles más bonitos del campeonato", señala.

Álvaro Fidalgo, natural de Hevia (Siero), logró la nacionalidad mexicana tras una larga trayectoria en el fútbol de ese país y marcó el tercer tanto ante la República Checa. "Fue mucha alegría", reconoció su abuelo.

Sobre el Mundial que está haciendo México, explicó que su nieto está "encantado". Sin embargo, la celebración de la victoria tuvo consecuencias indeseables, ya que un conductor embistió en Cabo San Lucas a varias personas y dejó a una de ellas herida de gravedad. "Se montó un buen tinglado después del partido", comentaba Rafael Fidalgo.

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Volviendo a lo futbolístico, Rafael se queda con el tanto de su nieto: "Fue uno de los goles más bonitos del Mundial. Estoy muy orgulloso, cómo no". Sabe que México pasa de ronda, pero falta por conocer el rival: "Hay dudas; será un segundo y hay equipos muy fuertes". Lo que sabe a ciencia cierta es que Álvaro está muy contento y ayer mismo le llamó: "Hablé con él y está encantado".