Benjamín Noval, gran favorito en el Nacional de ciclismo en carretera de Sabiñánigo

Benjamín Noval defiende sus títulos en crono y ruta junior en las pruebas del Campeonato de España de Carretera que se disputarán en Sabiñánigo a partir de hoy. Las pruebas permitirán ver a los grandes talentos emergentes del ciclismo nacional, entre los que sobresale el nombre del asturiano Benjamín Noval, doble campeón en 2025 en su primer año en la categoría y gran favorito este año en ambas pruebas, al llegar en gran momento de forma tras haber ganado la Vuelta a la Montaña Central de Asturias y el fin de semana pasado la Vuelta al Besaya. Las contrarrelojes de todas las categorías tendrán lugar hoy, mientras que las pruebas en línea se celebrarán mañana. Benjamín Noval será el único asturiano que dispute la contrarreloj júnior.