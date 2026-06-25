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Benjamín Noval revalida su título de campeón de España de contarreloj junior: nueva exhibición del ciclista asturiano

El de Laviana saca más de un minuto al cántabro Raúl López, segundo clasificado

Benjamín Noval durante el campeonato de España de contarreloj disputado en Sabiñánigo (Huesca)

Benjamín Noval durante el campeonato de España de contarreloj disputado en Sabiñánigo (Huesca) / RFEC

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Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

Era el favorito y cumplió con los pronósticos. Benjamín Noval revalidó hoy su título de campeón de España junior de contrarreloj tras una nueva exhibición. El asturiano, que invirtió 22 minutos y 54 segundos en completar los 18,6 kilómetros del recorrido de Sabiñánigo (Huesca), sacó 1 minuto y 3 segundos al segundo clasificado, el cántabro Raúl López. Tercero fue el madrileño Martín Gutiérrez (24:08).

Un nuevo reto en la prueba en ruta

El de Laviana tratará mañana de revalidar el título en ruta, para el que también es el principal favorito, y confirmar que llega a estas alturas de la temporada en un gran estado de forma para afrontar los objetivos marcados, especialmente el Tour de Valromey, que comienza el 10 de julio.

El asturiano Benjamín Noval, gran promesa del ciclismo español: "Mi objetivo esta temporada es disfrutar del equipo y de los compañeros antes de dar el siguiente paso"

El asturiano Benjamín Noval, gran promesa del ciclismo español: "Mi objetivo esta temporada es disfrutar del equipo y de los compañeros antes de dar el siguiente paso"

Roberto Menendez

Noval celebra una preparación perfecta

Tras su victoria en el Campeonato de España de contrarreloj, Noval reconoció estar "muy contento": "Llevo bastantes semanas pensando en ella, el año pasado en el Mundial no fui como quería y estos últimos días en Besaya (carrera junior cántabra en la que se impuso) intenté salir con la 'cabra' para acostumbrarme". Añade Noval que está muy satisfecho con el trabajo que está realizando para llegar a punto a las próximas citas: "Hicimos la preparación perfecta, gracias a todo el mundo que me ayudó y sobre todo a mi familia y a toda la selección".

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Le toca un breve momento de disfrute antes de pensar en lo siguiente. "A disfrutarlo hoy y a pensar en mañana".

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