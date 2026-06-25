Cuatro bajas y un retirado en el Confía Base Oviedo, que iniciará la temporada recibiendo al Cisne pontevedrés
Elián Goux, Jorge Ureña, Tomás Pérez y Pedro Sánchez de Posada se unen a Rubén Menéndez, que lo deja, y no continuarán en la plantilla del conjunto azul la próxima temporada en División de Honor Plata
El Confía Base Oviedo trabaja para ensanchar los apoyos y reforzarse presupuestariamente para la próxima temporada, pero mientras tanto avanza en la planificación deportiva para que no se le eche el tiempo encima. El club azul confirmó la baja de cuatro jugadores de la plantilla que logró la permanencia en Plata masculina en el "play-down": Elián Goux, Jorge Ureña, Pedro Sánchez de Posada y Tomas Pérez. La de Pedro Sánchez se puede poner entre comillas, ya que el jugador no llegó a debutar, aunque estuvo entrenándose con el equipo desde la lesión de Jayro. Llama la atención sobre todo la marcha del argentino Elián Goux, que se mostró como uno de los puntales en ataque en los esquemas de Daniel Bandrés y posteriormente de Juan Moreno. A los cuatro jugadores mencionados hay que sumar a Rubén Menéndez, que se retira después de toda una vida ligada al equipo de Vallobín.
Por otra parte, el Base conoció ayer el calendario de su nueva temporada en Plata, que se iniciará el 12 de septiembre. El conjunto ovetense debutará en casa y lo hará recibiendo al Cisne Los Sauces, equipo pontevedrés. A continuación esperan dos salidas consecutivas, frente al Bada Huesca y al recién ascendido Caja Rural Zamora, antes de retornar a casa ante otro de los equipos que vienen de Primera Nacional, el Dólmenes Antequera. El último partido de liga será el 1 de mayo, también en Vallobín, contra el OAR Coruña.
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