Descuento a abonados que traigan un amigo

Con la idea de ampliar la base social aprovechando los ecos de la gran respuesta popular en la Copa de la Reina celebrada en el Palacio de los Deportes de La Guía, el Telecable ha lanzado una oferta para los abonados que ya tenían carné en la temporada 25-26. A todos ellos el carné les saldrá por la mitad de precio si atraen a otro abonado para la campaña 26-27. El carné individual de adulto cuesta 63 euros, que se reduce a 53 para el segundo abono dentro de una misma unidad familiar, a 33 para juveniles (de 16 a 25 años) y a 23 para infantiles (de 10 a 15 años). Además, el club ofrece la posibilidad, por cien euros, de ser socio plus. Aparte del soporte extra a la entidad, lleva aparejado no pagar días del club ni aportar cantidad extra por los partidos de competición europea. Por quince euros, cualquier persona se puede hacer socio, participar en las asambleas y sentir el club como propio.