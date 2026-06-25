Desvelado el obstáculo del Hípico inspirado en la Universidad Laboral: "cada salto se convertirá en una pequeña arquitectura efímera"
El miércoles 1 de julio se abrirá la venta online de palcos y abonos para presenciar en Las Mestas el "buque insignia" de los eventos deportivos de la ciudad
La presencia de un obstáculo nuevo inspirado en la Universidad Laboral, anunciada en la enrega de los premios "Patio Central. Miguel Ángel Caldevilla" de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, es una de las grandes novedades del Concurso Hípico de Gijón, que celebrará su 83ª edición entre los días 25 y 30 de agosto en Las Mestas. El propio Pañeda desveló este jueves la imagen que tendrá el obstáculo mencionado. Obstáculos, en realidad, porque el Patronato Deportivo Municipal ha contratado tres reparos (columnas) y un muro que se pueden combinar de distintas formas. "Cada salto se convierte en una pequeña arquitectura efímera, un gesto deportivo y artístico que reconoce la historia, la memoria y el valor patrimonial de nuestra Universidad Laboral, acercando su legado al público a través de la belleza, el juego y, sobre todo, la emoción del concurso hípico", apunta el arquitecto y diseñador de recorridos FEI Level 3 Javier Fombona, autor de la obra. Según explica el propio Fombella, presente ayer en la intervención de Jorge Pañeda para desmenuzar algunos pormenores del concurso, “la intención con el diseño de estos obstáculos era trasladar al ámbito ecuestre la memoria de un edificio monumental, reconocible por su escala, su torre, sus patios y su potente presencia simbólica”.
Pañeda apuntó otras novedades del CSI de Gijón. Por ejemplo, la imagen presente en el cartel oficial y en todas las comunicaciones del certamen, que sustituye a la amazona sobre una ola de fuego saltando sobre el planeta Tierra por un jinete saliendo de un tornado y encima del puerto deportivo.
Además, con el fin de adaptarse a los requerimientos de la Federación Internacional de Hípica y "poner por fin al de Las Mestas a la altura de los grandes torneos internacionales", el Ayuntamiento de Gijón está acometiendo la remodelación de la pista de calentamiento, una obra que prevé finalizar el 10 de agosto, con tiempo suficiente para que esté lista para el inicio de las pruebas. El nuevo terreno, con unas dimensiones de 70x40, dispondrá de una zona de cuerda que incorpora tecnología de riego subterráneo.
El miércoles 1 de julio salen a la venta los palcos, que podrán tramitarse online hasta el 23 de julio, y los abonos, que se podrán adquirir por internet hasta el 16 de agosto. Seguirá teniendo un papel importante la entradas de día, a la venta desde el día 17. Con reserva de asiento, permitirán, como en las últimas ediciones, poder ir a apostar o a tomar algo con la tranquilidad de tener la localidad garantizada a la vuelta. Consciente de la gran demanda que tiene el Hípico, la grada portátil que el año pasado incluía 200 asientos se amplía a los 725. También serán novedad las mesas en la Tribuna Grand Prix, con capacidad para seis personas y que incluyen vista panorámica, catering, pantallas para seguir la competición y parking.
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