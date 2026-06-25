El equipo español que ganó la Copa de Naciones de saltos competirá en el hípico de Maeza
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N. L.
Oviedo
El CSI Maeza, que se celebrará del 3 al 5 de julio en Yeguada Finca Maeza, en Sariego, contará entre sus participantes con el equipo español que se proclamó vencedor de la Copa de Naciones de Lisboa el pasado mes de mayo. El concurso asturiano, que gana enteros cada año, lucirá a Jesús Garmendia, Pilar Cordón, Pello Elorduy y Kevin González de Zárate.
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