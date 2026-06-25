Intenso comienzo en la élite para el Lobas Oviedo, con tres partidos en siete días y doble cita en el Florida Arena

El entrenador del Lobas Oviedo, Manolo Díaz, desde su experiencia, resta importancia al calendario de enfrentamientos de la temporada, pero el sorteo ha deparado un intenso inicio para el equipo ovetense en su regreso a la élite femenina del balonmano. El debut de las Lobas en la máxima categoría tendrá lugar el 9 de septiembre, miércoles, en la pista del KH-7 Granollers, inmediatamente antes de jugar dos partidos consecutivos al amparo de su público en el Florida Arena. Recibirá al Soliss Pozuelo de Calatrava el día 12 y al Sporting La Rioja el día 16. Para la siguiente visita, programada a Morvedre, Valencia, habrá que esperar al 3 de octubre.

Efectivamente, el calendario depara un doble enfrentamiento contra todos los equipos de la División de Honor, pero esos dos partidos consecutivos en casa en el inicio tienen su importancia. El primero, porque el Pozuelo de Calatrava es el otro equipo que ascendió a la Liga Guerreras junto a las Lobas y, por tanto, parte como uno de los rivales a batir en la pugna por la permanencia. El conjunto riojano, aunque salvó sin dificultades la categoría la pasada temporada, es un rival en principio asequible para la plantilla asturiana. La primera vuelta liguera estará plagada de parones, el más largo el que habrá desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre por la participación de la selección española en el Campeonato de Europa. La segunda vuelta, más fluida, culminará el 1 de mayo, fecha en la que las Loba deberán rendir visita al Atlético Guardés.

Esta temporada se ha suprimido el "play-down", con lo que descenderán a Oro los dos últimos clasificados a la conclusión de la fase regular. Los cuatro primeros disputarán el "play-off" por el título.