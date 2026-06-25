Intenso comienzo en la élite para el Lobas Oviedo, con tres partidos en siete días y doble cita en el Florida Arena
El retorno del conjunto ovetense a la Liga Guerreras se producirá en la cancha del Granollers, antes de recibir consecutivamente a Pozuelo de Calatrava y Sporting La Rioja
El entrenador del Lobas Oviedo, Manolo Díaz, desde su experiencia, resta importancia al calendario de enfrentamientos de la temporada, pero el sorteo ha deparado un intenso inicio para el equipo ovetense en su regreso a la élite femenina del balonmano. El debut de las Lobas en la máxima categoría tendrá lugar el 9 de septiembre, miércoles, en la pista del KH-7 Granollers, inmediatamente antes de jugar dos partidos consecutivos al amparo de su público en el Florida Arena. Recibirá al Soliss Pozuelo de Calatrava el día 12 y al Sporting La Rioja el día 16. Para la siguiente visita, programada a Morvedre, Valencia, habrá que esperar al 3 de octubre.
Efectivamente, el calendario depara un doble enfrentamiento contra todos los equipos de la División de Honor, pero esos dos partidos consecutivos en casa en el inicio tienen su importancia. El primero, porque el Pozuelo de Calatrava es el otro equipo que ascendió a la Liga Guerreras junto a las Lobas y, por tanto, parte como uno de los rivales a batir en la pugna por la permanencia. El conjunto riojano, aunque salvó sin dificultades la categoría la pasada temporada, es un rival en principio asequible para la plantilla asturiana. La primera vuelta liguera estará plagada de parones, el más largo el que habrá desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre por la participación de la selección española en el Campeonato de Europa. La segunda vuelta, más fluida, culminará el 1 de mayo, fecha en la que las Loba deberán rendir visita al Atlético Guardés.
Esta temporada se ha suprimido el "play-down", con lo que descenderán a Oro los dos últimos clasificados a la conclusión de la fase regular. Los cuatro primeros disputarán el "play-off" por el título.
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia