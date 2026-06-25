El medallista olímpico Garrigós luce en el campus de Llanes
n. l.
de Llanes ya contaba con trayectoria y buen cartel gracias a la experiencia de años pasados, la presencia de dos grandes referentes del judo actual ha propiciado que los jóvenes judokas inscritos, hasta 140 de siete comunidades distintas, vivieran una jornada técnica inolvidable. No todos los días se puede entrenar a las órdenes de un medallista olímpico. Y el día de San Juan, esto sucedió en Llanes. Gracias a las gestiones de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, Fran Garrigós, medalla de bronce en París 2024, compartió sus conocimientos con los jóvenes judokas asturianos, pero también procedentes de Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, Baleares y Murcia. A la carta de presentación del mostoleño hay que sumar un campeonato del mundo y tres oros más en campeonatos de Europa. Un lujo que tuvo ampliación con la presencia del seleccionador nacional cadete, Álvaro Ríos. Dos jornadas intensas de mañana y tarde, que las promesas del judo español no olvidarán.
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