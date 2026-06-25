Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El medallista olímpico Garrigós luce en el campus de Llanes

Fran Garrigós, en el centro de azul, con los asistentes al campus de Llanes.

Fran Garrigós, en el centro de azul, con los asistentes al campus de Llanes.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

n. l.

Llanes

de Llanes ya contaba con trayectoria y buen cartel gracias a la experiencia de años pasados, la presencia de dos grandes referentes del judo actual ha propiciado que los jóvenes judokas inscritos, hasta 140 de siete comunidades distintas, vivieran una jornada técnica inolvidable. No todos los días se puede entrenar a las órdenes de un medallista olímpico. Y el día de San Juan, esto sucedió en Llanes. Gracias a las gestiones de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, Fran Garrigós, medalla de bronce en París 2024, compartió sus conocimientos con los jóvenes judokas asturianos, pero también procedentes de Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, Baleares y Murcia. A la carta de presentación del mostoleño hay que sumar un campeonato del mundo y tres oros más en campeonatos de Europa. Un lujo que tuvo ampliación con la presencia del seleccionador nacional cadete, Álvaro Ríos. Dos jornadas intensas de mañana y tarde, que las promesas del judo español no olvidarán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
  5. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  6. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
  8. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas

La tira y afloja del jueves, 25 de junio de 2026

La tira y afloja del jueves, 25 de junio de 2026

La regata Isastur Universidad de Oviedo, con cien participantes

La regata Isastur Universidad de Oviedo, con cien participantes

Descuento a abonados que traigan un amigo

El equipo español que ganó la Copa de Naciones de saltos competirá en el hípico de Maeza

David Fernández marca su propia ruta: nombres que se caen y un deseo que se mantiene para el ataque del Oviedo

David Fernández marca su propia ruta: nombres que se caen y un deseo que se mantiene para el ataque del Oviedo

Tres medallas para Asturias en el Nacional escolar de ciclismo

Tres medallas para Asturias en el Nacional escolar de ciclismo

Benjamín Noval, gran favorito en el Nacional de ciclismo en carretera de Sabiñánigo

Benjamín Noval, gran favorito en el Nacional de ciclismo en carretera de Sabiñánigo

LA NUEVA ESPAÑA organiza la jornada 'Generación Senior', un pilar de la economía española: inscríbete y asiste al evento

LA NUEVA ESPAÑA organiza la jornada 'Generación Senior', un pilar de la economía española: inscríbete y asiste al evento
Tracking Pixel Contents