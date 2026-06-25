Piquero: "Creo que el equipo va a ir a mejor"

Superado el disgusto de salir auxiliada del tercer partido del play-off semifinal por el título de la OK Liga, y aliviada porque su problema en la rodilla no es grave, Marta Piquero inicia unas pequeñas vacaciones antes de ponerse a tono para la llamada de la selección española y para iniciar la próxima temporada. Su renovación por el Telecable, aunque esperada, no deja de ser una gran noticia para la afición gijonesa. "Renuevo pensando en tener un equipo competitivo y también en pasarlo bien, que al final también son mis amigas", afirma la jugadora de Pola de Lena. La continuidad de la capitana fue la primera que anunció la entidad gijonesa, junto a la de sus compañeras Ana Catarina y Laia Juan.

A todas las personas vinculadas al Telecable se les encogió el corazón viendo a Marta Piquero abandonar el tercer partido de la semifinal contra el Fraga ayudada por sus compañeras, justo al final de la primera parte. La preocupación era mayor porque se resentía de la rodilla que ya le había tenido de baja durante la temporada. Sin embargo, la jugadora manda un mensaje de tranquilidad: "Ya salieron los resultados de las pruebas y no es nada grave, no hay nada roto. Habrá que hacer rehabilitación y tratamiento estos meses, para evitar problemas".

Eliminado ese posible inconveniente, el reto ahora es subir el nivel la próxima temporada. "Confío en el proyecto, creo que va a ser más o menos el mismo equipo. Estamos trabajando bien juntas, nos estamos entendiendo bien, y creo que todo va a ir a mejor. Este año hubo muchas incorporaciones y costó más, pienso que vamos a tener un comienzo más dinámico", asegura Piquero.

La presencia en el banquillo de Natasha Lee, renovada para la que será su cuarta campaña en la dirección del equipo, también ha tenido su peso en la decisión de Marta Piquero de continuar: "Imagínate, ya fuimos compañeras muchísimos años y ahora, aparte de una relación de amistad fuera de la pista, al ser la capitana tengo bastante comunicación con ella". El liderazgo del vestuario es algo que asume con naturalidad, "no me comporto de forma muy distinta a lo que hubiera hecho normalmente, solo que tengo que firmar antes y después de los partidos", dice.

La jugadora cree que existen los ingredientes para vivir una buena temporada en la que el Telecable vuelva a pelear por levantar trofeos y no teme la pujanza del Vila-Sana, que ha sumado a Sara Roces, exgoleadora del Telecable. "Un equipo es lo que demuestra dentro de la pista", incide Piquero.

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En el fondo, a lo que aspiran ella y cualquier jugadora del Telecable es a satisfacer a su público, con el que están en deuda tras el gran apoyo recibido en la Copa de la Reina. "Fue espectacular, salir en la final con ese ruido, con tanta gente de rojo... fue increíble, ojalá se llene así Mata Jove todos los partidos".