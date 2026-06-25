La piragüista gijonesa Miriam Vega, bronce en el Europeo en la distancia corta de maratón
Javi López, sotobarquense de Los Rápidos de Arriondas, decimotercero en hombres senior K-1
J. M. Carbajal
La gijonesa Miriam Vega (Escuela Piragüismo de Aranjuez) consiguió la medalla de bronce, en la modalidad de K-1 y en categoría senior, en el Campeonato de Europa en la distancia corta de maratón (3.400 metros), cuya final se dilucidó la tarde del jueves en Pitesti (Rumanía) tras completar el recorrido en 16.04.60, siendo la dorada presea para la noruega Anna Sletsjoee (15.48.68) y el metal de plata para la húngara Panna Csepe. La otra representante española en esa prueba, la zamorana Eva Barrios, quedó cuarta.
En hombres senior K-1 se alzó con el título continental de distancia corta de maratón el danés Mads Pedersen, que paró el cronómetro en 13.49.07, por delante del noruego Jon Vold (13.55.63) y del madrileño de la Escuela Piragüismo de Aranjuez Adrián Martín (14.05.94). Por su parte, el sotobarquense del Club Los Rápidos-Jaie Aventura de Arriondas, Javier López, se clasificó en la decimotercera posición.
Otros medallistas españoles en esta primera jornada del Europeo fueron los siguientes: Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo), oro, en C-1 senior; Jaime Escuder (Club Piragüisme Silla), plata, en junior K-1; y Mateo Lago (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), bronce, en C-1 junior.
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