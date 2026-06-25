La regata Isastur Universidad de Oviedo, con cien participantes
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N. L.
Gijón
Más de 100 regatistas, entre ellos los más destacados de la flota de cruceros del Principado, estarán presentes en la XXVIII Regata Isastur Universidad de Oviedo, IX Memorial Daniel Ponte, que tendrá lugar en las aguas de la bahía de Gijón los días 27 y 28 de junio. La prueba está organizada por el área de Deportes y Salud de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Real Club Astur de Regatas y con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, y fue presentada ayer en el salón de recpciones del Ayuntamiento con la presencia de autoridades, organizadores y patrocinadores.
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