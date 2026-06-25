Seis asturianos van con la selección al Europeo de Maratón de piragüismo

Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), Miriam Vega Manrique (Escuela Piragüismo de Aranjuez), estos en senior; la sub-23 Andrea Rodriguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura); y el júnior Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), forman parte del equipo nacional de piragüismo que tomará parte, del 25 al 28 de junio, en el Campeonato de Europa de Maratón, en Pitesti (Rumanía). Será un Europeo, además, que por vez primera cuente con la especialidad del Paracanoe, después de que se implementase en el mundial de Gyor del pasado curso.

La competición arranca con las pruebas de corta distancia y las mangas clasificatorias, y las primeras finales son las directas del C-1 junior, masculino y femenino en una regata que tiene 3,4 kilómetros y donde se dan dos vueltas cortas y dos porteos. Serán Sara Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Clara Cuesta (Alberche Kayak Club) las que salgan a la prueba mientras que en chicos lo harán Mateo Lago (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra) Joan Mayoral (Club Escuela Piragüismo Aranjuez).

En la categoría junior de K-1, los palistas que saldrán a competir son Jaime Escuder (Piragüismo Silla) y Brais Bragados (Club Piragüismo Ciudad de Lugo) y en mujeres Ana Martinena (Itxasgain Zumaiako Urola Itsasdar Piraguismo Kluba) y Eider Cecilia (SD Santiagotarrak). En cuanto a la categoría senior, sus finales serán las que cierren la primera jornada de competición. En la final C-1 senior femenina, María Martín (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Noa Conde (Club de Piragüismo Rias Baixas Boiro) serán nuestras representantes mientras que, en hombres, la final la disputarán Jaime Duro (Fluvial de Lugo) y Diego Romero (Club CMDC Breogán do Grove).

En la prueba del K-1, los que esperemos consigan plaza en la final después de las series son: la gijonesa Miriam Vega Manrique (Piragüismo Aranjuez) y Eva Barrios (CD Durius Kayak Zamora Tecozam); y en chicos Adrián Martín (Piragüismo Aranjuez) y el sotobarqueño Javier López González (Los Rápidos-Jaie Aventura de Arriondas).

Será ya el viernes el momento para que se empiecen a disputar las finales directas de las pruebas largas, siendo la primera la del K-1 junior femenino que tendrá a las mismas protagonistas que en el corto, Eider Cecilia y Ana Martinena. Después, será el turno del C-1 sub 23 masculino con la participación de Kevin Longo (Club As Torres Romería Vikinga de Catoira) y Marcos Antúnez (Club Deportivo Amigos del Remo). A las 11.00 de la mañana del viernes, saldrá la prueba del C-2 junior masculino que contará con dos embarcaciones por parte de nuestro país: Alvaro Pedrosa y Adrián Hermelo, el primero del Náutico de Sevilla y el segundo del Club de Mar Ría de Aldán Gandón SA, y el barco de Roi Davila y Miguel Constanza, ambos del club de Catoira.

Las cuatro salidas de la tarde serán las del K-1 sub-23 femenino con los barcos de Alba Esteban (Piragüismo Aranjuez) y la piloñesa Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) y el C-1 junior masculino, saliendo al agua los mismos palistas que en el corto, es decir Mateo Lago y Joan Mayoral. Después se invierten las categorías, primero el K-1 sub-23 masculino con Izan Aliaga (Rias Baixas Boiro) y Rubén Castilla (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y después el C-1 junior femenino con Sara Grijalba y Clara Cuestas en cada una de las embarcaciones.

El sábado, día 27, ya entrarán a competir los seniors en las pruebas largas, pero la primera salida será la del K-1 junior masculino con Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella) y Gonzalo Pinedo (Piragüismo Aranjuez) cuya salida dará paso a la del C-1 senior femenino donde solo tendremos a la madrileña María Martín como única representante.

A media mañana, (11:00 horas) partirán de la línea de salida la final del K-2 junior femenino. Una prueba en la que España contará con dos embarcaciones, la de Cristina Pérez e Irene Madrid, Escuela Placentina de Piragüismo y Piragüismo Aranjuez respectivamente, y la de Carmen Sánchez (Club Piragüismo Rio Jerte) y Marina Giralda (CD Durius Kayak Zamora Tecozam). La mañana concluye con la salida de la prueba senior del C-1 masculino, donde Tono Campos del Breogán Do Grove y Fernando Busto de Catoira, lucharán por conseguir un doblete en el podio como el del pasado año en Ponte de Lima.

Por la tarde, turno para las salidas senior del K-1, primero lo harán las mujeres, donde España participa con una sola palista, Irati Osa (Itxasgain Zumaiako Urola Itsasdar Piraguismo Kluba) y después saldrán los chicos donde los representantes son los dos palistas del Rías Baixas Boiro, Adrián Prada y Brais Sánchez.

El último día de este Campeonato de Europa es el domingo, donde se disputarán las finales en las pruebas de dos tripulantes. Primero partirán los junior en el K-2 masculino donde España tiene al barco de los hermanos Bragados, Brais e Iván, del Ciudad de Lugo y el de Jaime Escuder y Pau Sánchez (Kayak Tudense). Tras ellos saldrán las chicas del C-2 senior, donde España tendrá por primera vez una pareja participando, la de María Martín y Sara Grijalba.

Una vez que finalicen estas pruebas será el turno del K-2 femenino y del C-2 masculino. En la primera salida partirán la gijonesa Miriam Vega y la madrileña Alba Esteban, en K-2; e Irati Osa y Eva Barrios en otra K-2. Mientras que en la final del C-2 ambas parejas están más que consolidadas y tienen muchas opciones de victoria y son las formadas por Tono Campos y Diego Romero, y la de Jaime Duro y Manu Garrido (Kayak Tudense), los cuatro campeones de Europa y del Mundo en más de una ocasión.

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Como siempre en las pruebas internacionales de Maratón, la final que cierra el evento es la del K-2 senior masculino, una final en la que los dos barcos españoles también parten como favoritos al podio final. La primera es la compuesta por el gallego Joaquín Iglesias y el madrileño Adrián Martín Torres; y la segunda la que forman el cangués Alberto Plaza Sagredo y el riosellano Miguel Llorens López.