Tres medallas para Asturias en el Nacional escolar de ciclismo

Tres medallas y varios puestos de honor compusieron la buena cosecha lograda por la selección asturiana de ciclismo en los Campeonatos de España escolares. El resultado más destacado llegó de la mano de Tomás Rodríguez, que se proclamó subcampeón en la categoría de ciclismo paralímpico escolar MC3, consiguiendo una histórica medalla de plata para el combinado asturiano. A este éxito se sumó la medalla de bronce lograda por Julia Crespo.

Además, el equipo femenino de gymkhana, formado por Julia Crespo (Viella Guttrans), Lucía Díaz (Carreño E.C.), Sara Corujo (Oviedo.es) y Tania Aumente (MMR Academy)).se alzó con la medalla de oro por equipos.

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En cuanto a las pruebas de ruta, Alejandro Serrano finalizó en una meritoria cuarta posición individual, quedándose muy cerca de las medallas, mientras que la selección masculina también concluyó en cuarta posición en la clasificación por equipos.