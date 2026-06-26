Alejandro Cachón, tercero en el rally Acrópolis de Grecia, es apedreado en plena competición
El piloto asturiano vio como le lanzaban una piedra que le dañaba el parabrisas en medio de la carrera
LIP
El asturiano Alejandro Cachón finalizó ayer tercero de la categoría WRC2 en el Rally Acrópolis, que se está disputando en Grecia. El de Cangas del Narcea, que regularmente se situaba entre los 5 primeros en este duro rally del Campeonato del Mundo, cuyas pistas de tierra están plagadas de enormes piedras, marcó un scratch antes de finalizar la primera de las tres etapas.
Cachón, segundo en WRC2 Challenger
Cachón es tercero, precedido por el nórdico y líder de la WRC2, Andreas Mikkelsen, que conduce un Skoda Fabia RS Rally2. Justo delante del cangués, a 23 segundos, está Robert Virves, con otro Skoda. Este manda en WRC2 Challenger, categoría en la que Cachón es segundo. Por otra parte, se produjo un hecho lamentable cuando Cachón fue apedreado por un aficionado en un tramo cronometrado y, de resultas, le dañaron el parabrisas. Hoy se disputa la segunda etapa.
Neuville lidera por delante de Ogier
El líder absoluto del rally es el belga Thierry Neuville, con un Hyundai i20 N Rally1; a 9 segundos está el francés Sébastien Ogier.
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