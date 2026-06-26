Andrea Rodríguez, quinta en el Europeo de maratón en K-1 sub-23 de piragüismo
Alba Esteban, subcampeona continental
La piloñesa Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) finalizó quinta esta tarde, viernes, en el Campeonato de Europa de maratón de piragüismo, en la distancia estándar de la categoría K-1 sub-23 femenina. La prueba se disputó en aguas rumanas de Pitești.
Quinta plaza europea para Andrea Rodríguez
La asturiana completó la carrera con un tiempo de 1:52.36, en una final muy igualada. La medalla de oro fue para la húngara Zsófia Szerafin, con un registro de 1:52.18. La plata se la colgó la madrileña Alba Esteban Ortega, de la Escuela Piragüismo de Aranjuez, con 1:52.20, mientras que el bronce fue para la danesa Sophie Hansen, que terminó en 1:52.22. Alba Esteban formará el domingo el K-2 junto a la gijonesa Miriam Vega Manrique.
La jornada dejó además nuevas alegrías para el equipo español. En C-1 junior, Mateo Lago Camino conquistó la medalla de oro en este Europeo de maratón, un éxito que se suma al bronce que ya había logrado en la distancia corta.
España brilla con oros en junior y paracanoa
También llegaron triunfos en paracanoa. Nicolás Martínez Adega, del Fluvial de Lugo, se proclamó campeón de Europa en KL3, categoría en la que ya es también vigente campeón del mundo. El palista, de solo 20 años, estuvo hace unas fechas en Cangas de Onís impartiendo una charla sobre cómo superó un cáncer infantil y su dedicación al piragüismo.
La última gran alegría de la tarde para la delegación española llegó con Ricardo Junquera Aranda, del CDB Piragua Madrid, que logró su primera medalla internacional en KL2. El madrileño, de solo 16 años, se proclamó campeón de Europa con un tiempo de 1:00.13. Muy cerca de él terminó el gallego José Javier Piñeiro Budiño, del Club de Mar Ría de Aldán, que obtuvo la medalla de plata tras cruzar la meta a cuatro segundos del campeón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
- Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada