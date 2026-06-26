Andrea Rodríguez, quinta en el Europeo de maratón en K-1 sub-23 de piragüismo

La piloñesa Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) finalizó quinta esta tarde, viernes, en el Campeonato de Europa de maratón de piragüismo, en la distancia estándar de la categoría K-1 sub-23 femenina. La prueba se disputó en aguas rumanas de Pitești.

Quinta plaza europea para Andrea Rodríguez

La asturiana completó la carrera con un tiempo de 1:52.36, en una final muy igualada. La medalla de oro fue para la húngara Zsófia Szerafin, con un registro de 1:52.18. La plata se la colgó la madrileña Alba Esteban Ortega, de la Escuela Piragüismo de Aranjuez, con 1:52.20, mientras que el bronce fue para la danesa Sophie Hansen, que terminó en 1:52.22. Alba Esteban formará el domingo el K-2 junto a la gijonesa Miriam Vega Manrique.

La jornada dejó además nuevas alegrías para el equipo español. En C-1 junior, Mateo Lago Camino conquistó la medalla de oro en este Europeo de maratón, un éxito que se suma al bronce que ya había logrado en la distancia corta.

España brilla con oros en junior y paracanoa

También llegaron triunfos en paracanoa. Nicolás Martínez Adega, del Fluvial de Lugo, se proclamó campeón de Europa en KL3, categoría en la que ya es también vigente campeón del mundo. El palista, de solo 20 años, estuvo hace unas fechas en Cangas de Onís impartiendo una charla sobre cómo superó un cáncer infantil y su dedicación al piragüismo.

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La última gran alegría de la tarde para la delegación española llegó con Ricardo Junquera Aranda, del CDB Piragua Madrid, que logró su primera medalla internacional en KL2. El madrileño, de solo 16 años, se proclamó campeón de Europa con un tiempo de 1:00.13. Muy cerca de él terminó el gallego José Javier Piñeiro Budiño, del Club de Mar Ría de Aldán, que obtuvo la medalla de plata tras cruzar la meta a cuatro segundos del campeón.