Benjamín Noval es una apisonadora: el asturiano impone su dominio en el campeonato de España junior de ciclismo

Benjamín Noval es una de las promesas más firmes del ciclismo español y este viernes volvió a demostrarlo con una magnífica exhibición que culminó levantando los brazos y mostrando el maillot del equipo de Asturias en la meta de Sabiñánigo (Huesca), donde mantuvo su título de campeón de España junior. La selección del Principado, con el claro liderazgo de Noval, trabajó duramente para revalidar el título. El equipo junior de Asturias lo formaron, además de Noval, Jorge Álvarez, Sergio Carbajales, Samuel Castiello, Hugo Delmiro, Martín Fernández, Pelayo Gancedo, Oliver Losas, Marco Menéndez y Diego Rodríguez.

Un doblete consecutivo en el Campeonato de España

El ciclista de Laviana no deja de sumar victorias en su último año de junior y en Sabiñánigo encadenó su segundo doblete consecutivo en el Campeonato de España de su categoría. El asturiano revalidó el jueves el título de campeón de España contrarreloj, también con un dominio espectacular, y acaba de hacer lo propio en la prueba en ruta. Lo ha hecho además con una espectacular exhibición, aventajando en 4:23 al segundo, el cántabro Darío Gimeno. Tercero fue Hugo Muñoz, del equipo de Castilla y León, que llegó a 6:11 minutos del asturiano. El segundo asturiano fue Oliver Losas, que llegó noveno, a 9:51 de Noval.

Roberto Menendez

Tras su victoria, Noval aseguró que, a pesar de la ventaja que obtuvo en meta, fue un día complicado, por los movimientos durante la carrera y por el calor que tuvieron que soportar los ciclistas. "Fue un día bastante duro, desde el principio toda la selección lo supimos controlar muy bien, por esto tengo que dar las gracias a todos los compañeros que estuvieron en cada fuga", explicaba Noval, que destacó el trabajo que hicieron cuando se formó una fuga: "Me ayudaron cuando había un grupo por delante, tuvimos que tomar la iniciativa de ir hacia adelante, veía que Andalucía tenía dos hombres y después también atacó Darío".

La gestión de los nervios antes del ataque definitivo

Tuvo también Noval que gestionar momentos complicados: "Cuando cogí a los dos corredores de Euskadi y de Andalucía me dio un poco de desconfianza porque el de Andalucía iba a rueda, sabía que era fuerte, pero puse mi ritmo, confié en mí y al final pude conseguir la victoria". Hubo momentos de nervios para el asturiano: "Cuando llegamos a la Nacional, que se hizo el grupo por delante, sí que me puse un poco nervioso, tenía tres corredores por delante, Martín y Hugo (sus compañeros en Asturias) no iban muy bien, después se quedaron un poco, lo tenía que intentar, puse mi ritmo en la subida, gracias también a ellos porque cuando les cogí me ayudaron aunque fuese un metro y tiraron de mí".

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Un esfuerzo que pudo haber pagado: "Cuando cogí a Darío me noté un poco no flojo, pero sí que me había dado un tute importante desde atrás, sentía que tenía que coger un poco de aire, sí que sentí un poco de debilidad, pero comí, bebí y pude hacer una buena última vuelta". Un momento para coger fuerzas y dar el último tirón, que fue demoledor, dejando muy lejos a todos sus rivales.