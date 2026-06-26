La fiesta del balonmano asturiano: una gala con orgullo

La gala del balonmano asturiano es una fiesta de familia, la reivindicación de un deporte con un arraigo enorme en la región y que es capaz de mostrar su musculatura en ocasiones como esta celebración que tuvo lugar este jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Una gala en la que reciben su premio los mejores de la región esta temporada en este deporte, jugadores, árbitros, clubes y dirigentes.

Entrerríos, Rionda y Lobas Oviedo brillan en una noche de reconocimientos

Los grandes protagonistas fueron el gijonés Alberto Entrerríos, histórico del balonmano español y nombrado mejor entrenador por su trabajo con el Limoges Hand 87 francés; Pepe Rionda, presidente honorífico del Confía Base Oviedo por toda una vida dedicada a trabajar en favor del balonmano, al que se le entregó la insignia de oro y diamantes de la Federación; y un club, el Lobas Oviedo Balonmano Femenino, que en su 40.º aniversario consiguió el ascenso a la máxima categoría, donde jugará después de lograr in extremis los apoyos económicos necesarios y que se llevó, entre otros, el premio al mejor club de la temporada. También tuvieron un reconocimiento importante los árbitros Jesús Álvarez Menéndez y José Carlos Friera, a los que se entregó la insignia de oro.

La Federación quiso acompañarse de referentes del balonmano nacional como el propio Alberto Entrerríos; Javier Borragán, al que se le entregó el premio de mejor jugador absoluto por su temporada en el BM Alicante de ASOBAL; o María González, mejor jugadora absoluta tras ganar la Liga Guerreras Iberdrola con el Rocasa Gran Canaria. La idea era que los más jóvenes les escucharan y les dieran las claves que les pueden llevar al éxito. Todos ellos coincidieron en que entre esas claves están "disfrutar, trabajar, hacer caso a los mayores y mantener siempre la ilusión".

Juan Arribas reivindica el orgullo del balonmano asturiano

El presidente de la Federación, Juan Arribas, en su discurso reivindicó el balonmano asturiano: "Hemos querido traer a referentes, como Alberto Entrerríos, para quitarnos el complejo de inferioridad que esta directiva notó que había cuando llegamos, para que los que estáis aquí sepáis que están hechos de la misma materia que vosotros", dijo el mandatario, que también dio importancia a la labor de gente como Pepe Rionda: "Gente que trabaja por el balonmano 24 horas al día los siete días de la semana, Pepe es responsable de muchas cosas buenas que le han pasado a mucha gente que ha estado en el Base Oviedo".

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Alberto Entrerríos, previamente, había hablado de la importancia de "construir desde la base" y de "llenar los pabellones" para que el balonmano asturiano vuelva a estar en lo más alto. En esta gala quedó claro que hay con quién contar para recorrer ese camino.