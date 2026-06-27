El asturiano Adrián Ardura y la catalana Anna Tarasova triunfan en el Gran Trail Picos de Europa en la distancia de 70 kilómetros

El calor y, sobre todo, la humedad volvieron a ser protagonistas en la Gran Trail Picos de Europa, disputada este sábado, 27 de junio, con 1.200 corredores en liza en representación de 28 países. La prueba volvió a situar a Benia de Onís en el epicentro de las carreras por montaña.

La humedad endurece una jornada sin temperaturas extremas

Desde primera hora, la organización ya había advertido del alto porcentaje de humedad previsto, que llegó al 100 % durante las primeras horas de la mañana, y recalcó “la importancia de hidratarse bien antes, durante y después del recorrido”. No se registraron temperaturas extremadamente altas, pero la sensación térmica fue superior debido precisamente a la humedad.

Ardura repite triunfo en la prueba reina

En la prueba reina, la GTPE Ultra, Adrián Ardura Martínez, del Toscaf Recta Final Trail, revalidó el triunfo logrado el pasado año. El corredor valdesano, que venía de ser tercero absoluto hace apenas dos semanas, el 13 de junio, en la Travesera Integral Picos de Europa, completó los exigentes 70 kilómetros en 8 horas, 59 minutos y 42 segundos. Félix Menéndez Rodríguez, independiente, fue segundo con 9:57:40, mientras que el también asturiano Iván García del Rosario, del Arkial-GM Peña Santa de Cangas de Onís, completó el podio con 10:10:36.

Anna Tarasova cruza segunda de la general

En categoría femenina, la victoria en los 70 kilómetros fue para Anna Tarasova, del Norda Trail Team. La corredora, de origen ruso aunque afincada desde hace años en Girona, firmó un tiempo de 9 horas, 57 minutos y 37 segundos y cruzó la meta de Benia de Onís en segunda posición de la clasificación general, solo por detrás de Adrián Ardura.

Un recorrido exigente por los Picos de Europa

La salida de la prueba larga se dio a las 6.00 horas desde Benia, capital del concejo de Onís. Los corredores afrontaron 70 kilómetros por los Picos de Europa, con 5.300 metros de desnivel positivo y paso por enclaves como la Ruta del Cares, las canales de Culiembro y Trea, Vega de Ario y los Lagos de Covadonga. La cota máxima del recorrido estuvo en la ascensión al Jultayu, a 1.890 metros de altitud.

Emanuel Rolim manda en los 48 kilómetros

La hermana pequeña de la GTPE Ultra, con un recorrido de 48 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo por el macizo occidental de los Picos de Europa, tuvo como vencedor a Emanuel Rolim, del Capenafirme, con un tiempo de 5 horas, 03 minutos y 06 segundos. Segundo fue Paul Sasieta Arana, del Club Vasco de Camping Elkartea, con 5:10:11, y tercero Alberto Lozano Ruiz, del Legarun, con 5:38:46. En categoría femenina se impuso Lur Basterretxea, del Erdella MT, con 6:47:17, por delante de Anna Noguer i Torres, del CE Triatló Picornell, con 7:29:38, y Silvia Rodríguez Jiménez, del Find Your Everest Team, con un tiempo pendiente de revisión, ya que figura como 7:62:19.

Borja Leal y Ana María Humanes ganan en la distancia de 35 kilómetros

En la distancia de 35 kilómetros, con 2.200 metros de desnivel positivo y el Camba, a 1.042 metros, como punto más alto, ganó Borja Leal Ruesga, independiente, con 3 horas, 29 minutos y 10 segundos. Ander Iza Rekakoetxea, del Mendilab, fue segundo con 3:34:17, y Unai Intxaurraga Pujana, del Joko Alai Atoan, tercero con 3:43:46. En mujeres, la victoria fue para Ana María Humanes, del Scott Running España, con 4:46:30. María Lourdes Aragón Moreno, del Alpino Benalmádena, terminó segunda con 5:00:18, y Rosana de la Fuente Rincón, independiente, tercera con 5:15:01.

Javier Solá y Cristina Ardisana se imponen en los 22 kilómetros

En la carrera de 22 kilómetros, con 1.383 metros de desnivel positivo, el cántabro Javier Solá, del Riotuerto Sport Team, se hizo con la victoria tras emplear 2 horas, 19 minutos y 24 segundos. Iker Aguirregabiria Beltrán de Guevara, independiente, fue segundo con 2:22:12, y Andoni Osorio García, del Artarrai MT, tercero con 2:25:01. En categoría femenina, el triunfo fue para la asturiana Cristina Ardisana Molleda, del CM Camín Real, con 2:44:32. La canaria Sheila Falcón Rodríguez, del CD Hilera, fue segunda con 2:53:01, y la madrileña Marta Llorca, del Adas O Barco, tercera con 3:01:14.

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Ekain Echevarría y Sandra Bulnes vencen en los 10 kilómetros

En el formato de 10 kilómetros, Ekain Echevarría González, del Osasunalde Garendi, se llevó la victoria con un tiempo de 57 minutos y 53 segundos. El cántabro Javier Rueda Martínez, del De Toranzo Xtreme, ocupó la segunda posición con 58:03, y el canario Francis Rodríguez Suárez, del CD Stone, completó el podio con 58:10. En mujeres, ganó Sandra Bulnes del Cueto, del Cangas de Onís Atletismo, con 1:07:23, seguida de Susanne Stalpers, independiente, con 1:15:29, y Maite Arruabarrena Aranguren, también independiente, con 1:20:40.