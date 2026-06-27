El asturiano Favila Velasco, subcampeón de Europa de maratón en junior K-1 de piragüismo

El asturiano Favila Velasco Benavides, del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, conquistó este sábado la medalla de plata en el Campeonato de Europa de maratón, que se disputa en Pitesti (Rumanía), en la categoría junior K-1. En su primera convocatoria con la selección española, el riosellano completó el recorrido en 1 hora, 39 minutos y 50 segundos.

Favila Velasco se queda a dos segundos del oro europeo

El título continental fue para el británico William Roeser, que se impuso con un tiempo de 1:39.48, apenas dos segundos por delante del palista asturiano. La medalla de bronce fue para el belga Seppe Loomans, tercero con 1:40.09. El otro representante del combinado nacional en la prueba, Gonzalo Pinedo Merino, de la Escuela Piragüismo de Aranjuez, finalizó en sexta posición con un registro de 1:41.55.

La jornada también dejó otra medalla para España en este Europeo de maratón, en este caso de oro. La lograron los canoístas junior Álvaro Pedrosa Díaz, del Náutico de Sevilla, y Andrián Hermelo Pousa, del Club de Mar Ría de Aldán, en la modalidad de C-2.

En cuanto al resto de resultados de los palistas españoles este sábado, 27 de junio, los gallegos Adrián Prada Pérez y Brais Sánchez Novelle finalizaron cuarto y octavo, respectivamente, en senior K-1. En la prueba femenina senior K-1, la vasca Irati Osa Irureta fue quinta, mientras que en senior C-1 masculino el gallego Fernando Busto Bandín ocupó la séptima posición.

Izan Aliaga suma otra plata para la selección española

Además, en la final masculina del K-1 sub-23, disputada en la tarde del viernes, Izan Aliaga Montagud, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, consiguió la medalla de plata. En el penúltimo porteo, el húngaro Sellyei rompió el grupo con un ataque que le dejó en solitario al frente de la prueba. Aliaga trató de seguir su ritmo, pero fue perdiendo metros poco a poco, aunque logró asegurar la segunda plaza al distanciar al noruego Buch.

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El palista húngaro firmó un tiempo de 1 hora, 47 minutos y 30 segundos. Aliaga entró a 47 segundos del vencedor y el noruego Buch, tercero, lo hizo a 73 segundos. Rubén Castilla Rodríguez, de la Escuela Piragüismo de Aranjuez y el otro representante español en la prueba, tuvo que abandonar a mitad del recorrido.