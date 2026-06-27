Asturias suma tres medallas en el campeonato de España de Vinarós

Vinarós (Castellón) acogió el campeonato de España de wushu tradicional, donde la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados obtuvo tres medallas, una de cada color, todas ellas de deportistas del Oviedo Sport. Alba Niño González fue oro en combate de taichí a pies móviles de 60 kilos y plata en forma de puño de taichí yang. Por su parte, Rodrigo García Suárez fue bronce en combate de taichí a pies fijos 75 kilos.