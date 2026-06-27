El CV La Calzada regresa a la Primera División Nacional
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El Club Voleibol La Calzada jugará la próxima temporada en Primera División Nacional femenina después que la Federación Española le comunicara la concesión de una plaza en el grupo A, certificando así el regreso de la entidad a la competición nacional. La entidad, que está celebrando su 40.º aniversario, recibió con entusiasmo la confirmación de su regreso a esta competición, premio al esfuerzo de jugadores, directos y técnicos de la entidad gijonesa.
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