El jugador de baloncesto asturiano Alonso Meana ficha por el Rotterdam holandés tras un temporadón en Segunda FEB

Alonso Meana fue despedido del Básquet Llíria valenciano como un héroe. El gijonés, canterano y exjugador del Alimerka Oviedo, de 26 años, cuajó una espectacular temporada en Segunda FEB (13,3 puntos y 15,4 de valoración durante la temporada regular), siendo el noveno más valorado de su grupo y uno de los mejores nacionales de la categoría. Un año que sin duda le abría las puertas para competir en Primera FEB o, como al final ha sucedido, en la máxima categoría de algún otro país.

Alonso Meana jugará en Rotterdam

La elección del base asturiano finalmente ha sido el Rotterdam, en Países Bajos, donde disputará la BNXT, una competición en la que participan los mejores equipos de Países Bajos y Bélgica. Una decisión que no se justifica solo por el aspecto deportivo, ya que Meana previamente había conseguido entrar en un máster de Gestión Estratégica que se cursa en esa ciudad. "Quiero seguir formándome, pero lo que soy es jugador de baloncesto", explica en conversación con LA NUEVA ESPAÑA sobre un fichaje que le va a permitir hacer las dos cosas. Lo hará, además, becado por la Fundación Caja Rural de Asturias, ya que le fue otorgada una de las Becas Excellent 2025.

Meana explica que ha sido una feliz coincidencia: "Me cogieron en el máster y conseguí fichar por el Rotterdam; sé que compaginarlo va a ser complicado, pero allí ayudan a los deportistas de élite y, al ser una primera liga, tengo esa consideración". El año ha sido tan bueno que quizás le podía haber abierto otras puertas interesantes en lo deportivo: "La decisión estaba tomada, sé que con el año que he hecho podían salir oportunidades, pero la principal razón de ir a Rotterdam es por el tema del máster; es una liga que tiene algo más de nivel que Segunda FEB, está a caballo entre Primera y Segunda FEB, pero los niveles de los equipos son muy diferentes entre los de arriba y los de abajo".

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El recuerdo del Oviedo Baloncesto

Sobre la temporada en el valenciano Básquet Llíria, explica que "el club es una pasada, me recuerda un poco al Oviedo del principio, antes de que fuera tan profesional como es ahora. Hicimos muy buen grupo, con un entrenador muy bueno, llegamos a las semifinales por el ascenso y estuvimos cerca", añade. En cuanto al Oviedo Baloncesto, pudo estar en el Palacio en el tercer partido del play-off que el OCB ganó a Gipuzkoa: "Estaba flipando de la gente que había y lo que más me gustó fue ver a los chavales de la cantera allí viendo el partido".