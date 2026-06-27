Marques Townes se despide emocionado del Alimerka Oviedo Baloncesto: "No fuiste un equipo o una ciudad, fuiste mi hogar"

La despedida, no por esperada, ha sido menos emotiva. Marques Townes, quizás el mejor jugador de la pasada temporada en Primera FEB, no seguirá en el Alimerka Oviedo Baloncesto el próximo curso. El estadounidense, con pasaporte dominicano, de 30 años, está en el mejor momento de su carrera y buscará una oportunidad que le permita quizás jugar en una categoría superior, ya sea la ACB en España o en alguna otra liga de Europa. Ofertas, también para seguir en Primera FEB, no le van a faltar.

Miki López

El club de Oviedo ha hecho todo lo que podía por retener al que fue su gran referente el pasado curso, dispuesto incluso a hacer un esfuerzo económico importante para un equipo que está muy lejos de los presupuestos más altos de la categoría. En el comunicado de despedida, posterior a que Townes anunciara su salida en redes sociales, el Alimerka aclaraba que el escolta había decidido "no aceptar la importante oferta de renovación propuesta por el OCB" y que, por lo tanto, se despedía "de la entidad que ha sido su casa durante la última temporada".

El Alimerka pierde a su gran referente

El equipo de Oviedo, a continuación, explicaba en su nota de despedida que "tras una larga carrera europea y anteriormente unos sólidos años en NCAA, recaló en Oviedo con la liga ya empezada y contribuyó desde el primer día a la exitosa campaña del OCB que lo llevó a disputar la Final Four por el ascenso", llegando a convertirse "en uno de los jugadores más importantes de la competición siendo el tercer máximo anotador y el tercero más valorado". El Alimerka Oviedo, por último, le agradecía "su trabajo y compromiso ofrecidos durante la pasada temporada" y le deseaba "suerte en sus próximas empresas personales y profesionales".

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

La participación de Townes ha sido fundamental para que el OCB alcanzara la Final Four por el ascenso a la ACB y para que cuajara una de las mejores temporadas de su historia. Un jugador resolutivo en ataque, buen defensor y muy implicado con el grupo. También ha sido alguien muy activo en redes sociales, al que le ha gustado siempre, hasta el último día, interactuar con los aficionados. Esta forma de ser y el gran crecimiento de la masa social del club asturiano esta temporada han hecho que esa relación se alimentara.

Un vínculo especial con Oviedo

Que Townes se ha sentido muy a gusto en Asturias se ha visto en la pista y fuera de ella y, aunque las opciones de que se quedara fueron escasas, es probable que en muchos momentos en la balanza del jugador pesara mucho todo lo que había disfrutado en un año inolvidable, casi con toda seguridad el mejor de su carrera. A la hora de despedirse en redes sociales fue muy emotivo y dejó abierta la puerta para un futuro regreso.

"Al cerrar este capítulo y seguir adelante hacia el próximo, solo quiero tomarme un momento para decir gracias desde lo más profundo de mi corazón. Oviedo, para mí fuiste más que un equipo o una ciudad. Fuiste mi hogar. Desde el primer día, me recibiste con los brazos abiertos y me hiciste sentir como uno más de los tuyos. El amor y el apoyo que me diste cada día es algo que nunca olvidaré. Compartimos algo muy especial juntos. Las alegrías, los momentos difíciles, el trabajo duro, las celebraciones... todo eso hizo que esta fuera una de las mejores experiencias de mi carrera. A mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico y especialmente a los aficionados: gracias. Creyeron en mí, me empujaron y estuvieron conmigo en todo momento. Siempre estaré agradecido y llevaré a Oviedo conmigo dondequiera que vaya. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Porque Oviedo siempre será parte de mi historia.

Con todo mi corazón,

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Marques Townes".