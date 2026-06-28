La asturiana Miriam Vega, oro en el campeonato de Europa de maratón en K-2
La palista gijonesa, que ya fue bronce en la distancia corta en este mismo torneo continental, formó pareja con la madrileña Alba Esteban
La gijonesa Miriam Vega Manrique, bronce en el Europeo de la distancia corta de maratón, y la madrileña Alba Esteban Ortega, subcampeona de Europa sub-23 de maratón, pusieron el broche de oro al Campeonato de Europa de maratón, clausurado a primeras horas de la tarde de este domingo en aguas de Pitești (Rumanía). Ambas palistas, de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez, lograron la medalla de oro en la categoría senior femenina K-2 tras completar la prueba en 1 hora, 41 minutos y 15 segundos.
Oro español ante el dominio húngaro
Miriam y Alba, una de las grandes sorpresas de esta cita continental de 2026, se impusieron por delante de dos embarcaciones del equipo nacional de Hungría. La plata fue para Panna Sinko y Panna Csepe, con un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 22 segundos, mientras que el bronce recayó en Janka Reisz y Zsofia Tokai, que pararon el cronómetro en 1 hora, 42 minutos y 15 segundos. El otro barco español en la categoría, formado por la vasca Irati Osa y la zamorana Eva Barrios, finalizó en cuarta posición.
En senior masculino K-2, el triunfo fue para los también húngaros Adrián Boros y Tamas Erdelyi, que se impusieron con un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 55 segundos tras un apretadísimo sprint final ante el gallego Joaquín Iglesias y el madrileño Adrián Martín Torres, medalla de plata. El bronce fue para los portugueses José Ramalho y Alfredo Faria. Por su parte, los asturianos Alberto Plaza Sagredo, del Club Piraguas Sirio Cangas Aventura, y Miguel Llorens López, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, ocuparon la séptima plaza, con un registro de 1 hora, 32 minutos y 21 segundos.
España cierra el Europeo con más podios
La delegación española completó la jornada con más medallas. En C-2 senior masculino, Jaime Duro y Manu Garrido se hicieron con el bronce; en categoría junior K-2, Jaime Escuder y Pau Sánchez lograron la plata, mientras que Brais e Iván Bargados conquistaron la medalla de bronce.
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